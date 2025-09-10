Какой стаж необходимо иметь, чтобы выйти на пенсию в 2026 году

В Украине идет пенсионная реформа, которая ежегодно повышает требования к страховому стажу. Основным критерием для выхода на заслуженный отдых остается количество лет уплаченных взносов в Пенсионный фонд.

Об этом пишет 24 канал. В 2026 году будет действовать три варианта выхода на пенсию: в 60, 63 и 65 лет.

В 60 лет – при наличии не менее 33 лет страхового стажа.

– при наличии не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года – если стажа меньше, но он составляет от 23 до 32 лет.

– если стажа меньше, но он составляет от 23 до 32 лет. В 65 лет – для тех, кто имеет минимальный страховой стаж: от 15 до 24 лет.

Динамика требований к стажу

2025 год – минимум 32 года для выхода в 60 лет.

2026 год - 33 года.

2027 год - 34 года.

С 2028 года - 35 лет.

Если стажа окажется менее 15 лет, пенсия не назначается. В таком случае государство выплачивает только социальную помощь — примерно 2361 грн (в зависимости от прожиточного минимума).

Что делать, если стажа не хватает?

Есть два варианта:

Продолжить работу, чтобы накопить необходимый стаж. Докупить стаж официально — при условии, что есть финансовая возможность. Это позволит выйти на пенсию в срок.

