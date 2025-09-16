Канікули-2025: коли школярі підуть на відпочинок восени

Новий навчальний рік в Україні, який розпочався в умовах воєнного стану, триває з 1 вересня 2025 року та може тривати до 30 червня 2026-го. Водночас ця дата є лише граничною, адже кожен заклад освіти має право самостійно визначати структуру та строки навчання.

Як пояснили у Міністерстві освіти і науки, школи можуть завершувати заняття ще в травні або продовжувати освітній процес у червні у форматі консультацій, проєктних днів чи навчальних екскурсій.

Фактичні дати канікул і завершення року залежать від рішення педагогічної ради, яка враховує навчальне навантаження, безпекову ситуацію, стан учнів і готовність педагогів. Тому тривалість семестрів і періоди відпочинку можуть різнитися між школами. При цьому закон гарантує учням не менше ніж 30 днів канікул протягом року.

Орієнтовно осінні канікули у 2025 році заплановані на 27 жовтня – 2 листопада. Зимовий відпочинок може тривати з 27 грудня по 11 січня, весняний – із 23 по 29 березня, а літні розпочнуться з 1 червня і триватимуть до початку нового навчального року. Деякі школи вже оприлюднили власний графік: наприклад, у Броварах навчальний рік планують поділити на два семестри – з 1 вересня до 26 грудня та з 19 січня до 29 травня, з відповідними канікулярними періодами восени, взимку та навесні.

