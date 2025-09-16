Каникулы-2025: когда школьники уйдут на отдых осенью

Новый учебный год в Украине, который начался в условиях военного положения, длится с 1 сентября 2025 года и может продлиться до 30 июня 2026 года. В то же время эта дата только предельной, ведь каждое учебное заведение имеет право самостоятельно определять структуру и сроки обучения.

Как пояснили в Министерстве образования и науки, школы могут завершать занятия в мае или продолжать образовательный процесс в июне в формате консультаций, проектных дней или учебных экскурсий.

Фактические даты каникул и завершение года зависят от решения педагогического совета, учитывающего учебную нагрузку, ситуацию, состояние учащихся и готовность педагогов. Потому продолжительность семестров и периоды отдыха могут различаться между школами. При этом закон гарантирует учащимся не менее 30 дней каникул в течение года.

Ориентировочно осенние каникулы в 2025 году запланированы на 27 октября – 2 ноября. Зимний отдых может длиться с 27 декабря по 11 января, весенний – с 23 по 29 марта, а летние начнутся с 1 июня и продлятся до начала нового учебного года. Некоторые школы уже обнародовали собственный график: например, в Броварах учебный год планируют поделить на два семестра – с 1 сентября по 26 декабря и с 19 января по 29 мая, с соответствующими каникулярными периодами осенью, зимой и весной.

