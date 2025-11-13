Подекуди вартість злетіла до 24%: де в Україні найбільше зросла вартість житла

Аналітики проаналізували зміну середніх цін на одно-, дво- та трикімнатні квартири за рік у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові. Найдоступніше житло виявилося в Одесі, тоді як у столиці та Львові ціни залишаються найвищими.За даними дослідження, медіанна вартість однокімнатної квартири в Харкові у жовтні 2025 року становила 866 тис. грн (21 тис. доларів), що на 16% більше, ніж у жовтні 2024 року. Дніпро посів друге місце серед "бюджетних" міст із медіанною ціною 1,1 млн грн (26 тис. доларів), при цьому річне зростання склало лише 5%.

В Одесі однокімнатну квартиру можна було придбати за 1,7 млн грн (40 тис. доларів), що на 22% більше, ніж роком раніше, і це рекордне зростання серед аналізованих міст. Про це пише Уніан.

У Києві та Львові медіанні ціни на однокімнатні квартири залишаються найвищими:

Київ — 3,2 млн грн (76 тис. доларів), +13% за рік;

Львів — 2,3 млн грн (55 тис. доларів), +10%.

Двокімнатні квартири в Харкові, попри найнижчу медіанну ціну, показали найбільше зростання — +24% до 1,4 млн грн (33 тис. доларів). У Дніпрі ціни залишилися практично на рівні минулого року — 1,5 млн грн (36 тис. доларів), +3%.

В Одесі двокімнатні квартири подорожчали на 18% — до 2,3 млн грн (55 тис. доларів). У Києві та Львові медіанні ціни зросли на 11% та 14% відповідно: до 4,8 млн грн (114 тис. доларів) і 3,1 млн грн (74 тис. доларів).

Серед трикімнатних квартир найбільше зростання зафіксовано у Харкові — +22%, до 1,8 млн грн (43 тис. доларів), при цьому це найнижчі ціни серед великих міст. У Дніпрі трикімнатну квартиру можна придбати за 2,1 млн грн (50 тис. доларів), +12% за рік. У Львові ціни піднялися на 12% до 3,9 млн грн (92 тис. доларів), в Одесі — на 17%, до 2,9 млн грн (69 тис. доларів).

Найдорожчі трикімнатні квартири у Києві — 7,1 млн грн (168 тис. доларів), що на 14% більше, ніж торік.

За висновками аналітиків, ринок купівлі квартир у великих містах демонструє помірне, але стабільне зростання цін. Найдинамічніше дорожчає житло у Харкові та Одесі, ціни у Дніпрі майже не змінилися, а Київ і Львів залишаються найдорожчими містами країни.

