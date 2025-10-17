Коли до України прийде бабине літо: прогноз синоптиків

В Україну невдовзі прийде довгоочікуване потепління. Хоча найближчими вихідними, 18–19 жовтня, ще зберігатиметься прохолода та місцями пройдуть дощі, уже з початку наступного тижня очікується суттєве потепління — розпочнеться період бабиного літа.

Як повідомив синоптик Ігор Кібальчич, справжнє потепління прийде після 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни. Найтепліший період прогнозується між 27 і 31 жовтня, коли вдень температура повітря на більшій частині території сягатиме +13…+18°C.

Найвищі показники очікуються на півдні України та в Закарпатті — там стовпчики термометрів піднімуться до +20…+22°C. За словами синоптика, це буде "класичне бабине літо", спричинене надходженням теплого повітря з півдня та південного заходу Європи на тлі підвищеного атмосферного тиску. Опади в цей період будуть незначними й переважно локальними — здебільшого на заході та подекуди на півночі країни.

