Кому з українських пенсіонерів можуть врізати пенсію

В Україні окремі категорії громадян — зокрема колишні держслужбовці, науковці та народні депутати — мають право на максимальну пенсію у розмірі 23,6 тисячі гривень у 2025 році. Ця сума відповідає десяти прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність. Водночас частину представників цих груп позбавили можливості отримувати підвищені виплати, обмеживши їх мінімальною пенсією.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, зміни відбулися відповідно до закону №4455-IX, який встановлює особливості пенсійного забезпечення для осіб, засуджених за злочини проти держави. Йдеться про громадян, яких визнали винними у державній зраді, шпигунстві, колабораціонізмі, сприянні ворогові, спробі насильницького повалення влади або посяганні на територіальну цілісність України.

Під дію закону потрапляють не лише колишні чиновники та депутати, а й посадовці місцевого самоврядування, науковці та судді, які отримували довічне грошове утримання.

Під час відбування покарання таким особам пенсія виплачуватиметься лише у мінімальному розмірі — не більше 2,36 тисячі гривень на місяць. Після звільнення виплати можуть бути поновлені, але вже на загальних підставах. Право на спеціальні пенсії, зокрема для держслужбовців, прокурорів чи суддів, у таких випадках не відновлюватиметься.

Як пояснюють ініціатори закону, ці зміни не позбавляють людину права на пенсію, але запроваджують суворі обмеження для тих, хто вчинив злочини проти України. Мета нововведень — посилити національну безпеку, не допустити матеріального заохочення зрадників та забезпечити справедливість у воєнний час.

