Які звільнитись з армії за сімейними обставинами

Існують певні норми законодавства, які передбачають можливість звільнення військовослужбовців зі служби за сімейними обставинами. Зокрема, підставою для звільнення може бути необхідність здійснення догляду за близькими родичами з інвалідністю.

Йдеться про випадки, коли військовослужбовець змушений постійно доглядати за дружиною або чоловіком з інвалідністю I чи II групи, а також про необхідність догляду за подружжям з інвалідністю III групи, якщо вона встановлена внаслідок визначених законодавством причин. Про це пише sud.ua.

У ТЦК звернули увагу, що, попри те, що цей перелік підстав діє вже понад рік, на практиці й досі виникають суперечки щодо тлумачення понять "постійний догляд" і "догляд". Через це окремі військові частини вимагають від військовослужбовців додаткові обставини або документи, які не передбачені чинними нормами права.

Законодавство чітко визначає, що "постійний догляд" означає регулярне та систематичне надання допомоги людині, яка через фізичний або психічний стан не може самостійно забезпечувати основні життєві потреби та потребує безперервної підтримки і нагляду з боку іншої особи.

Факт потреби у постійному догляді має підтверджуватися відповідними медичними документами. До них належать довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), а також висновок лікарсько-консультативної комісії за формою 080-4/о, який із кінця грудня 2025 року оформлюється за оновленим зразком.

Саме ці документи є обов’язковими у випадках звільнення зі служби, коли дружині або чоловікові військовослужбовця встановлено I чи II групу інвалідності. Таким чином, закон вимагає не лише підтвердити сам факт інвалідності, а й довести необхідність постійного догляду.

У ТЦК підкреслили, що за відсутності зазначених медичних підтверджень однієї лише наявності I або II групи інвалідності у члена сім’ї недостатньо для звільнення військовослужбовця з лав Збройних сил.

