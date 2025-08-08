Хто має право на пенсію по інвалідності та як її оформити

Від початку повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на понад 300 тисяч осіб. За даними Міністерства соціальної політики в країні налічується близько 3 мільйонів людей з інвалідністю.

Кожна така особа має право на соціальні виплати та пенсійне забезпечення. Розмір допомоги залежить від групи інвалідності, а у випадку пенсії – ще й від наявного страхового стажу. Про це повідомляє ПФУ.

Хто має право на пенсію у зв’язку з інвалідністю

Пенсія через інвалідність в Україні призначається у разі втрати працездатності внаслідок загального захворювання, нещасного випадку, що не пов’язаний із роботою, або інвалідності з дитинства.

Існує три основні групи інвалідності:

I група – особи з повною втратою працездатності, які потребують постійного догляду;

II група – особи, які здатні до самообслуговування, але не можуть працювати;

III група – люди з обмеженнями, які можуть виконувати роботу в полегшених умовах.

Для I групи також передбачені підгрупи А і Б – залежно від ступеня порушення функцій організму. Вони впливають на розмір виплат.

Як встановлюється інвалідність

Група інвалідності та її тривалість визначаються медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) після проходження медичного обстеження. Направлення на таку експертизу надає медичний заклад після лікування та реабілітації.

Підставою для встановлення інвалідності є наявність постійних порушень функцій організму, що обмежують життєдіяльність. Перелік захворювань та дефектів, за яких може бути присвоєна певна група інвалідності, затверджений постановою Кабміну.

Умови для призначення пенсії

Ключовою вимогою для отримання пенсії за інвалідністю є наявність страхового стажу. Його мінімальний розмір варіюється від 1 до 15 років залежно від віку та групи інвалідності.

Якщо необхідний стаж відсутній, особа може звернутися до органів соціального захисту для призначення соціальної допомоги.

Розмір соціальної допомоги за інвалідністю

Допомога нараховується у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму (на 2024 рік – 2 361 грн):

I група – 100% (2 361 грн);

II група – 80% (1 888 грн);

III група – 60% (1 416 грн).

Пенсія після 60 років

Особи, яким встановили інвалідність після досягнення пенсійного віку, мають право обирати – отримувати пенсію за віком або за інвалідністю. У випадку вибору другого варіанту необхідно мати не менше 15 років страхового стажу.

Розмір пенсійних виплат

Пенсія за інвалідністю розраховується як відсоток від пенсії за віком:

I група – 100%;

II група – 90%;

III група – 50%.

Мінімальний розмір пенсії, за даними ПФУ:

I група – 2 300 грн;

II та III групи (непрацюючі) – 2 100 грн;

II та III групи (працюючі) – 2 027 грн.

Якщо заява подана впродовж трьох місяців від встановлення інвалідності – пенсія нараховується з дати встановлення групи. Якщо пізніше – з дати звернення.

Пенсія для військовослужбовців

Пенсія за інвалідністю військовим призначається, якщо втрата здоров’я трапилася під час служби або протягом трьох місяців після звільнення. Якщо захворювання, що стало причиною інвалідності, виникло в період служби, пенсію можуть призначити й пізніше.

Розмір залежить від грошового забезпечення:

I група – 100%;

II група – 80%;

III група – 60%.

Якщо інвалідність не пов’язана з виконанням обов’язків – розмір зменшується: 70%, 60% і 40% відповідно.

Мінімальні пенсії для військових з інвалідністю внаслідок війни (від 1 січня 2024 року):

I група – 15 346 грн;

II група – 12 395 грн;

III група – 8 499 грн.

Пенсія для постраждалих від Чорнобильської катастрофи

"Чорнобильцям" з інвалідністю можуть призначати пенсію в п’ятикратному розмірі мінімальної зарплати (з 1 січня 2024 року – 35 500 грн).

Мінімальні суми пенсій (з 2021 року):

I група – 6 000 грн;

II група – 4 800 грн;

III група – 3 700 грн.

Для ліквідаторів пенсія розраховується на основі середньої зарплати в країні: станом на вересень 2023 року – 14 518 грн. Мінімальні виплати:

I група – 14 518 грн;

II група – 11 614 грн;

III група – 8 710 грн.

Як оформити пенсію за інвалідністю

Подати документи можна:

особисто до Пенсійного фонду;

поштою;

через портал "Дія";

; онлайн на сайті ПФУ.

Необхідні документи:

заява на призначення пенсії;

паспорт або документ про місце реєстрації;

трудова книжка чи інші документи про стаж;

довідка МСЕК або військово-лікарської комісії;

документи, що підтверджують статус;

довідка про зарплату до 1 липня 2000 року;

для представника – підтвердження повноважень.

Під час онлайн-звернення потрібні скан-копії документів та електронний підпис або "Дія.Підпис". Рішення ухвалюється впродовж 10 днів.

Допомога дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства

Допомога призначається на весь строк встановлення інвалідності:

I група – 100% ПМ (2 361 грн);

II група – 80% (1 888,8 грн);

III група – 60% (1 416,6 грн);

Діти з інвалідністю – 70% ПМ (1 652,7 грн).

Надбавки на догляд

Передбачені надбавки на догляд:

I група, підгрупа А – 200% ПМ (4 722 грн);

I група, підгрупа Б – 100% (2 361 грн);

II і III групи (одинокі, з висновком про потребу в догляді) – 75% (1 770,75 грн).

Для дітей з інвалідністю надбавка залежить від віку та підгрупи:

До 6 років, підгрупа А – 200% (5 126 грн);

До 6 років, інші – 50% (1 281,5 грн);

6-18 років, підгрупа А – 200% (6 392 грн);

6-18 років, інші – 50% (1 598 грн).

Соціальна допомога на повному державному утриманні

Особи з інвалідністю з дитинства, які живуть у закладах на повному державному утриманні, отримують 25% призначеної допомоги, решта надходить установі за письмовою заявою.

Сиротам з інвалідністю допомога виплачується повністю – лише на спеціальну соціальну банківську картку. Для інших дітей у таких закладах – 50% на рахунок дитини, 50% – установі.

