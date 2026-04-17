Хто з пенсіонерів отримає 5 тисяч гривень доплати та чому
В Україні підвищили пенсійні виплати для родин загиблих, померлих та зниклих безвісти військовослужбовців. Розмір допомоги зріс на 3 920–5 100 гривень, а оновлені суми тепер становлять від 10 020 до 12 810 гривень на одну особу. Перерахунок проводиться автоматично, без додаткових звернень.
Про це інформує Міністерство у справах ветеранів.
Кого стосується підвищення
Зміни запроваджені відповідно до урядової постанови №674 та передбачають додаткову соціальну підтримку для родин захисників України.
Право на виплати мають члени сімей військових, які загинули, померли або зникли безвісти під час захисту держави. Зокрема:
- діти до 18 років;
- діти до 23 років, якщо навчаються;
- непрацездатні батьки;
- дружина або чоловік, які втратили основне джерело доходу;
- члени родин військових пенсіонерів у разі втрати годувальника.
Також до цієї категорії прирівнюються сім’ї військових, які зникли безвісти.
Які суми виплачуватимуть
Навесні 2026 року мінімальні пенсійні виплати суттєво переглянули.
Для кожного непрацездатного члена сім’ї — батьків, подружжя або однієї дитини — допомога зросла на 5 100 гривень і тепер становить 12 810 гривень. Раніше виплачували 7 800 гривень.
Для сімей, де виплати отримують двоє і більше членів родини або кілька дітей, сума збільшилася на 3 920 гривень — до 10 020 гривень на кожного. Раніше вона становила 6 100 гривень.
Як розраховується допомога
Розмір виплат залежить від грошового забезпечення загиблого військовослужбовця:
- 70% — одному з батьків або дружині / чоловікові;
- 70% — на одну дитину;
- по 50% — кожній дитині, якщо дітей двоє і більше.
Такий механізм дозволяє враховувати склад конкретної родини.
Як оформити виплати
Порядок звернення залежить від того, чи отримував військовий пенсію раніше:
- якщо ні — документи подаються через міністерство або відомство, де він проходив службу;
- якщо так — звертатися потрібно до Пенсійного фонду України за місцем проживання.
Для оформлення знадобляться:
- паспорт;
- ІПН;
- свідоцтво про смерть;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки;
- довідки про навчання дітей;
- документи про непрацездатність;
- банківські реквізити.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!