Куди переїхати у Німеччину: названо землі, які приймають українських біженців
Частина німецьких земель вже переповнена та неможе приймати українських біженців. Які землі Німеччині ще готові надати тимчасовий прихисток та надати необхідну допомогу, читайте далі у матеріалі.
Як повідомляється на сторінці німецько-української асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future" у соціальній мережі, станом на 26 січня ще приймають такі землі:
Баварія: Ergolding – Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Ергольдінг);
Баден-Вюртемберг: Messe Sindelfingen – Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen (Зіндельфінген);
Гессен: Gießen – Rödgener Straße 91, 35394 Gießen (Гіссен);
Читайте також Німеччина попереджає про штрафи за нелегальну роботу. Цифри шокують
Саксонія: Meerane – Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane (Меране);
Тюрингія: Suhl – Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl (Зуль);
Саар: Lebach – Pommernstraße 1, 66822 Lebach (Лебах).
Українців попереджають: інші землі зараз українських біженців не приймають.
Зазначається, що розподіл у землю, в якій немає місць, можуть зробити у винятку, якщо: у вас там є робочий контракт, навчання, близькі родичі (чоловік/дружина, неповнолітні діти)".
Пояснюють, що Гамбург наразі офіційно не приймає втікачів від війни в Україні. Надати тимчасовий захист можуть в тому випадку, коли в українця є місце для проживання.
"Якщо є житло, де можлива прописка і є лист від орендодавця про це, то іноді приймають, це як пощастить", – пишуть в організації.
Яку допомогу для біженців платять у Німеччині
Згідно з проектом федерального міністра праці Хубертуса Хайля, з 1 січня 2023 року ставки виплат Hartz IV будуть збільшені через інфляцію.
Більше зростуть виплати для одиноких дорослих чи батьків-одинаків — їм додадуть по 53 євро, тож сумарний розмір виплат збільшиться до 502 євро (зараз 449 євро).
Для інших категорій соціально незахищених людей виплати змінюватимуться таким чином:
- повнолітні громадяни – 451 євро (зараз 404 євро);
- діти віком від 14 до 17 років – 420 євро (зараз 376 євро);
- діти віком від 6 до 13 років – 348 євро (зараз 311 євро);
- діти віком до 5 років – 318 євро (зараз 285 євро).
За даними Центрального регістру іноземців у Німеччині (AZR), до 1 листопада у ФРН було зареєстровано 1 019 789 осіб, які прибули до країни через війну в Україні.
Раніше стало відомо, що не всі українці планують повертатися додому після закінчення війни. В статистичному агенстві назвали кількість тих, хто хоче залишитися у Німеччині.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!