Легко долають тисячі кілометрів: топ бензинових кросоверів з якісними двигунами

Коли обираєш машину "на роки", головне — не глянцеві фари й не розмір екрану, а те, що під капотом. Якщо двигун "втомиться", ремонт може коштувати як половина авто.

Тому в Україні особливо цінують прості й неубивані атмосферні бензинові мотори без турбін і надскладної електроніки. Видання "Твоя МАШИНА" зібрало п’ятірку кросоверів, двигуни яких легко долають 400–500 тис. км і не вимагають надлюдського догляду.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

1. Toyota RAV4 (атмосферники 2.0 та 2.5 л, 3ZR-FE та 2AR-FE)

Прості, як молоток, і такі ж надійні. Ресурс — за 400–450 тис. км без серйозних втручань.

Львівський механік Андрій:

"Ці мотори переживають двох-трьох власників. Головне — міняти масло вчасно, а не коли вже "крикне" датчик".

2. Honda CR-V (K20A4 та K24Z1)

Чавунний блок, ланцюг ГРМ, нуль проблем із турбіною (бо її просто немає). При нормальному обслуговуванні — 500+ тис. км.

Київський майстер Іван:

"Після європейських турбомоторів власники CR-V приходять до нас, ніби на відпочинок — нічого не ламається".

3. Mazda CX-5 (Skyactiv-G 2.0 та 2.5)

Любить якісний бензин 95+, але якщо не економити на пальному — їздить тихо й довго. Високі оберти йому тільки в радість.

У сервісах жартують: "CX-5 часто доживає до того моменту, коли перший власник ще не закрив іпотеку".

4. Subaru Forester (EJ20 / EJ25)

Опозитний "боксер" — дороговато в обслуговуванні, зате не боїться ні морозів, ні бездоріжжя. Ресурс — 400–500 тис. км при нормальному догляді.

5. Lexus RX (3.5 V6, 2GR-FE)

Один із найнадійніших V6 у світі. Заводиться після місяця простою, чудово працює на газу, легко "накручує" пів мільйона кілометрів.

Механіки кажуть: "Йому не потрібен другий шанс — він завжди готовий".

Що спільного в цих моторів?

Немає турбіни → немає типових "турбових" проблем.

Проста конструкція й мінімум електроніки.

Люблять лише дві речі: своєчасну заміну масла й нормальний бензин.

Золоті правила від українських механіків

Міняйте масло кожні 8–10 тис. км (не вірте "лонглайфу" в 15–20 тис.). Заправляйтесь тільки на перевірених мережах — економія 3–5 грн/літр потім вилізе боком. Раз на рік робіть діагностику компресії та міняйте свічки — це копійки проти капіталки. Взимку дайте двигуну хоча б 30–60 секунд попрацювати на холостих перед рухом.

Чому в Україні їх так люблять

Якість пального досі не ідеальна, дороги — теж. Атмосферники все це переносять значно легше за турбомотори. За даними AUTO.RIA, у 2024–2025 роках Toyota RAV4, Honda CR-V і Mazda CX-5 стабільно входять у топ-5 найпопулярніших кросоверів на вторинному ринку — їхня частка перевищує 35 %.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!