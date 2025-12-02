Легко преодолевают тысячи километров: топ бензиновых кроссоверов с качественными двигателями

Когда выбираешь машину "на годы", главное - не глянцевые фары и не размер экрана, а то, что под капотом. Если двигатель устанет, ремонт может стоить как половина авто.

Поэтому в Украине особенно ценят простые и неумеренные атмосферные бензиновые моторы без турбин и сверхсложной электроники. Издание " Твоя МАШИНА " собрало пятерку кроссоверов, двигатели которых легко преодолевают 400–500 тыс. км и не требуют сверхчеловеческого ухода.

1. Toyota RAV4 (атмосферники 2.0 и 2.5 л, 3ZR-FE и 2AR-FE)

Простые, как молоток, и такие же надежные. Ресурс — в 400–450 тыс. км без серьезных вмешательств.

Львовский механик Андрей:

"Эти моторы переживают двух-трех владельцев. Главное – менять масло вовремя, а не когда уже "крикнет" датчик".

2. Honda CR-V (K20A4 и K24Z1)

Чугунный блок, цепь ГРМ, ноль проблем с турбиной (потому что ее просто нет). При нормальном обслуживании – 500+ тыс. км.

Киевский мастер Иван:

"После европейских турбомоторов владельцы CR-V приходят к нам, словно на отдых – ничего не ломается".

3. Mazda CX-5 (Skyactiv-G 2.0 и 2.5)

Любит качественный бензин 95+, но если не экономить на горючем – ездит тихо и долго. Высокие обороты ему только в радость.

В сервисах шутят: CX-5 часто доживает до того момента, когда первый владелец еще не закрыл ипотеку.

4. Subaru Forester (EJ20/EJ25)

Оппозитный "боксер" дороговато в обслуживании, зато не боится ни морозов, ни бездорожья. Ресурс – 400–500 тыс. км при нормальном уходе.

5. Lexus RX (3.5 V6, 2GR-FE)

Один из самых надежных V6 в мире. Заводится после месяца простоя, отлично работает на газе, легко "накручивает" полмиллиона километров.

Механики говорят: "Ему не нужен второй шанс - он всегда готов".

Что общего у этих моторов?

Нет турбины → нет типичных "турбовых" проблем.

Простая конструкция и минимум электроники.

Любят всего две вещи: своевременную замену масла и нормальный бензин.

Золотые правила от украинских механиков

Меняйте масло каждые 8–10 тыс. км (не верьте "лонглайфу" в 15–20 тыс.). Заправляйтесь только на проверенных сетях – экономия 3–5 грн/литр потом вылезет боком. Раз в год делайте диагностику компрессии и меняйте свечи – это копейки против капитала. Зимой дайте двигателю хотя бы 30–60 секунд поработать на холостых перед движением.

Почему в Украине их так любят

Качество горючего до сих пор не идеально, дороги тоже. Атмосферники все это переносят значительно легче турбомоторов. По данным AUTO.RIA, в 2024-2025 годах Toyota RAV4, Honda CR-V и Mazda CX-5 стабильно входят в топ-5 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке - их доля превышает 35%.

