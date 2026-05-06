Пільги та доплати пенсіонерам з великим стажем: на що можуть розраховувати ветерани праці у травні

У травні 2026 року в Україні продовжують діяти соціальні гарантії для людей пенсійного віку з великим трудовим стажем і статусом ветерана праці. Такі громадяни можуть розраховувати як на пільги, так і на додаткові грошові виплати.

Про це повідомляє редакція Новини.LIVE.

Хто може отримати статус ветерана праці

Звання ветерана праці в Україні не надається автоматично лише за великий стаж — воно регулюється законом "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку".

Статус можуть отримати громадяни, які відповідають хоча б одній із умов:

мають державну нагороду СРСР, зокрема медаль "Ветеран праці";

мають інвалідність I або II групи, не менше 15 років стажу та вже отримують пенсію;

мають значний загальний трудовий стаж: не менше 35 років для жінок і 40 років для чоловіків та вже перебувають на пенсії;

працювали у шкідливих або важких умовах (приблизно 25–30 років для жінок і 30–35 років для чоловіків).

Які пільги доступні ветеранам праці

Особи зі статусом ветерана праці мають право на низку соціальних переваг, серед яких:

звільнення від сплати земельного податку;

можливість отримання пільгового кредиту на житло;

безоплатне підключення стаціонарного телефону;

позачергове медичне обслуговування та забезпечення ліками;

щорічні профілактичні медогляди та консультації лікарів;

санаторно-курортне лікування на пільгових умовах або безоплатно;

першочергове забезпечення житлом, земельними ділянками або будівельними матеріалами;

право обслуговуватися у медзакладах, де людина лікувалася до виходу на пенсію;

додаткові оплачувані дні відпустки (поза чергою та до 14 днів);

безоплатне зубопротезування (з певними обмеженнями).

Також передбачені пільги на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів праці та членів їхніх сімей (дружини/чоловіка, дітей до 18 років) у межах встановлених норм.

Водночас більшість пільг надаються за умови, що середній дохід на одного члена сім’ї не перевищує визначеного державою порогу.

Доплати за понаднормовий стаж

Окрім пільг, у 2026 році передбачена доплата за надлишковий страховий стаж. Вона становить 1% від прожиткового мінімуму за кожен рік понад норму.

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2 595 грн, тому доплата за один додатковий рік стажу — приблизно 25,95 грн.

Відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", така надбавка призначається:

жінкам — якщо стаж перевищує 30 років;

чоловікам — якщо стаж перевищує 35 років.

Нарахування відбувається автоматично через Пенсійний фонд України, без необхідності подавати додаткові заяви. Якщо людина продовжує працювати після виходу на пенсію, остаточний перерахунок здійснюється після завершення трудової діяльності та оновлення розрахункових показників.

