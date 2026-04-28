Скільки кави потрібно сипати на одну чашку: названо ідеальну пропорцію

Щоб ранкова кава була смачною, збалансованою та без зайвої гіркоти чи кислоти, важливо правильно розрахувати співвідношення кави й води. Експерти радять орієнтуватися на так зване правило "золотої пропорції".

Про це пише cnet.

Ідеальна пропорція кави та води

Оптимальне співвідношення становить від 15 до 20 частин води на 1 частину меленої кави. Йдеться саме про вагу інгредієнтів, а не про об’єм.

Найбільш універсальним вважається варіант 16:1. Така формула підходить більшості людей і добре зберігає смак навіть із додаванням молока чи цукру.

Інші варіанти:

18:1 — для м’якшої та легшої кави;

— для м’якшої та легшої кави; 15:1 — для міцнішого й насиченого смаку.

Що ще впливає на смак напою

Помел зерен

Правильно підібраний помел має велике значення:

для крапельної кавоварки — середній;

для френч-преса — грубий, схожий на морську сіль;

для пуровера — трохи дрібніший.

Температура води

Найкраще заварювати каву водою температурою 90–95°C. Окріп може зробити смак різким і зіпсувати аромат.

Перемішування

Під час заварювання напій краще розкриває смакові нотки, якщо його злегка перемішати. Особливо це важливо при використанні френч-преса або пуровера.

Як приготувати смачну каву вдома

Дотримуючись цих простих правил, можна легко отримати ароматну й смачну каву вдома без дорогого обладнання та складних рецептів. Головне — якісні зерна, правильна пропорція та трохи уваги до деталей.

Радимо до кави спробувати десерт афогадо аль тірамісу.

