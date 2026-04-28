Скільки кави потрібно сипати на одну чашку: названо ідеальну пропорцію
Щоб ранкова кава була смачною, збалансованою та без зайвої гіркоти чи кислоти, важливо правильно розрахувати співвідношення кави й води. Експерти радять орієнтуватися на так зване правило "золотої пропорції".
Про це пише cnet.
Ідеальна пропорція кави та води
Оптимальне співвідношення становить від 15 до 20 частин води на 1 частину меленої кави. Йдеться саме про вагу інгредієнтів, а не про об’єм.
Найбільш універсальним вважається варіант 16:1. Така формула підходить більшості людей і добре зберігає смак навіть із додаванням молока чи цукру.
Інші варіанти:
- 18:1 — для м’якшої та легшої кави;
- 15:1 — для міцнішого й насиченого смаку.
Що ще впливає на смак напою
Помел зерен
Правильно підібраний помел має велике значення:
- для крапельної кавоварки — середній;
- для френч-преса — грубий, схожий на морську сіль;
- для пуровера — трохи дрібніший.
Температура води
Найкраще заварювати каву водою температурою 90–95°C. Окріп може зробити смак різким і зіпсувати аромат.
Перемішування
Під час заварювання напій краще розкриває смакові нотки, якщо його злегка перемішати. Особливо це важливо при використанні френч-преса або пуровера.
Як приготувати смачну каву вдома
Дотримуючись цих простих правил, можна легко отримати ароматну й смачну каву вдома без дорогого обладнання та складних рецептів. Головне — якісні зерна, правильна пропорція та трохи уваги до деталей.
