Місцями очікуються значні дощі: прогноз погоди в Україні на 11 вересня

У четвер, 11 вересня, погоду в Україні формуватимуть атмосферні фронти. На заході очікуються дощі, подекуди інтенсивні, особливо у Карпатах. У цьому регіоні можливі й пориви вітру до 15–20 м/с. Вдень температура становитиме від +17 до +22 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. На більшій частині території країни погода залишатиметься сухою та досить теплою з періодичною хмарністю. У центральних, північних і східних регіонах повітря прогріється до +23…+28 градусів. На півдні, зокрема на узбережжі Чорного моря, очікується від +25 до +28 градусів.

У Києві опадів не прогнозують. День обіцяє бути сонячним із легкою хмарністю, а температура підніметься приблизно до +24 градусів.

За попередніми прогнозами, тепла осіння погода збережеться ще кілька днів. Дощитиме переважно на заході, тоді як в інших регіонах денні температури триматимуться вище +20. Вночі та вранці місцями утворюватимуться тумани, що ускладнюватимуть видимість на дорогах.

