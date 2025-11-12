Метеоритний потік Леоніди: коли можна буде поспостерігати за унікальним космічним явищем

У ніч із неділі на понеділок, 17 листопада, українці матимуть змогу побачити один із найкрасивіших небесних феноменів — зорепад, спричинений метеорним потоком Леоніди. Найкраще спостерігати за цим явищем у передранкові години, коли сузір’я Лева підніметься високо над горизонтом, а ніч буде найтемнішою.

Саме від цього сузір’я потік і отримав свою назву: метеори з’являються з ділянки, яку астрономи називають "головою лева" або Серпом через характерну форму. Про це повыдомляє The Guardian.

Леоніди є залишками хвоста комети 55P/Темпеля–Туттля, яка проходить поблизу Землі раз на 33 роки, залишаючи за собою хмару пилу. Коли наша планета проходить крізь цю область, частинки згорають в атмосфері, створюючи яскраві спалахи — приблизно 10–15 метеорів на годину.

Ці зоряні "стріли" надзвичайно швидкі — вони входять у земну атмосферу зі швидкістю близько 70 кілометрів за секунду, залишаючи за собою довгі світні сліди. Хоча Леоніди іноді викликають справжні метеорні шторми з сотнями спалахів на годину, цьогоріч, за прогнозами астрономів, такого видовищного сплеску активності не очікується.

