Метеоритный поток Леониды: когда можно будет понаблюдать за уникальным космическим явлением

В ночь с воскресенья на понедельник, 17 ноября, украинцы смогут увидеть один из самых красивых небесных феноменов — звездопад, вызванный метеорным потоком Леониды. Лучше всего наблюдать за этим явлением в предутренние часы, когда созвездие Льва поднимется высоко над горизонтом, а ночь будет темней.

Именно от этого созвездия поток и получил свое название: метеоры появляются с участка, который астрономы называют "головой льва" или Серпом из-за характерной формы. Об этом сообщает The Guardian.

Леониды являются остатками хвоста кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая проходит вблизи Земли раз в 33 года, оставляя за собой облако пыли. Когда наша планета проходит через эту область, частицы сгорают в атмосфере, создавая яркие вспышки – примерно 10–15 метеоров в час.

Эти звездные "стрелы" очень быстры — они входят в земную атмосферу со скоростью около 70 километров в секунду, оставляя за собой длинные светящиеся следы. Хотя Леониды иногда вызывают настоящие метеорные штормы с сотнями вспышек в час, в этом году по прогнозам астрономов такого зрелищного всплеска активности не ожидается.

