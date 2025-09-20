Мінімальна пенсія в Україні: чи очікувати зростання у 2026 році та на скільки

Уряд планує у 2026 році збільшити видатки на виплату пенсій більш ніж на 14 мільярдів гривень, довівши їхній обсяг до 251,3 мільярда гривень. За проєктом бюджету на 2026 рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте з 2361 до 2595 гривень, а мінімальна пенсія відповідно підвищиться на 234 гривні.

Передбачається, що рівень інфляції складе 9,9%, що відповідає плановому зростанню прожиткового мінімуму. Про це пише Уніан.

У пояснювальній записці зазначено, що запропонований обсяг коштів дозволить забезпечити фінансування всіх зобов’язань бюджету щодо пенсій, доплат, надбавок та підвищень, що здійснюються за рахунок державних коштів. Крім того, ресурси вистачить на щорічну індексацію пенсій, а також на виплати колишнім військовослужбовцям та членам їхніх сімей, чисельність яких зростає через збройну агресію РФ.

Для порівняння, у бюджетній декларації на 2026–2028 роки передбачалося підвищення мінімальної пенсії до 2564 гривні. За даними Opendatabot, майже третина українських пенсіонерів отримує виплати до 3 тисяч гривень. Середній розмір пенсії станом на квітень 2025 року, за інформацією Пенсійного фонду, збільшився на 552 гривні і становить 6341 гривню.

