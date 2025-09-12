Дехто з українців має право на отримання двох пенсій одночасно: кого стосується

Окремі українці можуть отримувати дві пенсії одночасно – це стосується людей з інвалідністю, які доглядають за іншими особами або залишились без годувальника. Для оформлення такої виплати необхідно звернутися безпосередньо до Пенсійного фонду чи органу соціального захисту з визначеними документами.

Право на отримання двох пенсій одночасно передбачено згідно з українським законодавством, зокрема Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Про це пише OBOZ.UA.

Для багатьох українців це може стати важливою фінансовою допомогою, особливо в умовах війни та економічних труднощів. Подвійні пенсії надаються:

людям з інвалідністю, які доглядають за іншими особами з інвалідністю, наприклад, дітьми або одинокими людьми з інвалідністю І групи;

людям з інвалідністю, які втратили годувальника, зокрема вдовам загиблих військовослужбовців;

людям з інвалідністю, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж.

Читайте також: Не всім українцям потрібно працювати до 60 років: хто має право на дострокову пенсію

Виплати, які можна отримувати одночасно:

пенсія по інвалідності (базова сума залежно від групи);

пенсія у разі втрати годувальника (після підтвердження статусу утриманця);

надбавка за догляд (доплата для осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю).

Розмір пенсій залежить від групи інвалідності. На даний момент він складає:

І група інвалідності з дитинства – 2360 грн (100%);

II група – 1888,80 грн (80%);

III група – 1416,60 грн (60%);

діти з інвалідністю – 1652,70 грн (70%).

Також передбачено додаткові виплати за догляд, зокрема:

200% від прожиткового мінімуму – для осіб І групи (підгрупа А) та дітей до 6 років цієї ж підгрупи;

50% – для інших дітей з інвалідністю.

Читайте також: Пенсійна надбавка: хто з українців щомісяця отримуватиме додаткові 470 грн

Як отримати подвійні виплати

Ці пенсії не нараховуються автоматично. Для їх отримання потрібно звернутися особисто до Пенсійного фонду або органу соцзахисту за місцем проживання. Потрібно подати наступні документи:

заява;

довідка про інвалідність;

документи на дитину (свідоцтво про народження, довідка про навчання);

документи про догляд чи опікунство;

у разі втрати годувальника – свідоцтво про смерть та військові чи соціальні довідки;

підтвердження відсутності працездатних родичів (для самотніх осіб з інвалідністю ІІ–ІІІ груп).

Для того щоб отримати подвійні виплати, необхідно мати відповідний страховий стаж:

І та ІІ група інвалідності – до 10 років стажу;

ІІІ група інвалідності – від 1 до 14 років;

особи віком від 65 років можуть отримувати пенсію за віком, якщо відповідають вимогам.

Раніше ми розповідали, що українським пенсіонерам пояснили, хто ризикує залишитися без доступу до виплат.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!