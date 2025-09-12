Некоторые украинцы имеют право на получение двух пенсий одновременно: кого касается
Отдельные украинцы могут получать две пенсии одновременно – это касается людей с инвалидностью, которые ухаживают за другими лицами или остались без кормильца. Для оформления такой выплаты необходимо обратиться непосредственно в Пенсионный фонд или орган социальной защиты с определенными документами.
Право на получение двух пенсий одновременно предусмотрено согласно украинскому законодательству, в частности Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом пишет OBOZ.UA.
Для многих украинцев это может стать важной финансовой помощью, особенно в условиях войны и экономических трудностей. Двойные пенсии предоставляются:
- людям с инвалидностью, которые ухаживают за другими лицами с инвалидностью, например, детьми или одинокими людьми с инвалидностью I группы;
- людям с инвалидностью, потерявшим кормильца, в том числе вдовам погибших военнослужащих;
- людям с инвалидностью, достигшим пенсионного возраста и имеющим необходимый страховой стаж.
Читайте также: Не всем украинцам нужно работать до 60 лет: кто имеет право на досрочную пенсию
Выплаты, которые можно получать одновременно:
- пенсия по инвалидности (базовая сумма в зависимости от группы);
- пенсия при потере кормильца (после подтверждения статуса иждивенца);
- надбавка за уход (доплата для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью).
Размер пенсий зависит от группы инвалидности. На данный момент он составляет:
- I группа инвалидности с детства – 2360 грн (100%);
- II группа – 1888,80 грн (80%);
- III группа – 1416,60 грн (60%);
- дети с инвалидностью – 1652,70 грн. (70%).
Также предусмотрены дополнительные выплаты за уход, в частности:
- 200% от прожиточного минимума – для лиц I группы (подгруппа А) и детей в возрасте до 6 лет этой же подгруппы;
- 50% – для других детей с инвалидностью.
Читайте также: Пенсионная надбавка: кто из украинцев будет ежемесячно получать дополнительные 470 грн
Как получить двойные выплаты
Эти пенсии не начисляются автоматически. Для их получения нужно обратиться лично в Пенсионный фонд или орган соцзащиты по месту жительства. Следует подать следующие документы:
- заявление;
- справка об инвалидности;
- документы на ребенка (свидетельство о рождении, справка об обучении);
- документы об уходе или опекунстве;
- при потере кормильца – свидетельство о смерти и военные или социальные справки;
- подтверждение отсутствия трудоспособных родственников (для одиноких лиц с инвалидностью ІІ–ІІІ групп).
Для того чтобы получить двойные выплаты, необходимо иметь соответствующий страховой стаж:
- I и II группа инвалидности – до 10 лет стажа;
- ІІІ группа инвалидности – от 1 до 14 лет;
- лица старше 65 лет могут получать пенсию по возрасту, если отвечают требованиям.
Ранее мы рассказывали, что украинским пенсионерам объяснили, кто рискует остаться без доступа к выплатам.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!