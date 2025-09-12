Некоторые украинцы имеют право на получение двух пенсий одновременно: кого касается

Отдельные украинцы могут получать две пенсии одновременно – это касается людей с инвалидностью, которые ухаживают за другими лицами или остались без кормильца. Для оформления такой выплаты необходимо обратиться непосредственно в Пенсионный фонд или орган социальной защиты с определенными документами.

Право на получение двух пенсий одновременно предусмотрено согласно украинскому законодательству, в частности Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом пишет OBOZ.UA.

Для многих украинцев это может стать важной финансовой помощью, особенно в условиях войны и экономических трудностей. Двойные пенсии предоставляются:

людям с инвалидностью, которые ухаживают за другими лицами с инвалидностью, например, детьми или одинокими людьми с инвалидностью I группы;

людям с инвалидностью, потерявшим кормильца, в том числе вдовам погибших военнослужащих;

людям с инвалидностью, достигшим пенсионного возраста и имеющим необходимый страховой стаж.

Читайте также: Не всем украинцам нужно работать до 60 лет: кто имеет право на досрочную пенсию

Выплаты, которые можно получать одновременно:

пенсия по инвалидности (базовая сумма в зависимости от группы);

пенсия при потере кормильца (после подтверждения статуса иждивенца);

надбавка за уход (доплата для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью).

Размер пенсий зависит от группы инвалидности. На данный момент он составляет:

I группа инвалидности с детства – 2360 грн (100%);

II группа – 1888,80 грн (80%);

III группа – 1416,60 грн (60%);

дети с инвалидностью – 1652,70 грн. (70%).

Также предусмотрены дополнительные выплаты за уход, в частности:

200% от прожиточного минимума – для лиц I группы (подгруппа А) и детей в возрасте до 6 лет этой же подгруппы;

50% – для других детей с инвалидностью.

Читайте также: Пенсионная надбавка: кто из украинцев будет ежемесячно получать дополнительные 470 грн

Как получить двойные выплаты

Эти пенсии не начисляются автоматически. Для их получения нужно обратиться лично в Пенсионный фонд или орган соцзащиты по месту жительства. Следует подать следующие документы:

заявление;

справка об инвалидности;

документы на ребенка (свидетельство о рождении, справка об обучении);

документы об уходе или опекунстве;

при потере кормильца – свидетельство о смерти и военные или социальные справки;

подтверждение отсутствия трудоспособных родственников (для одиноких лиц с инвалидностью ІІ–ІІІ групп).

Для того чтобы получить двойные выплаты, необходимо иметь соответствующий страховой стаж:

I и II группа инвалидности – до 10 лет стажа;

ІІІ группа инвалидности – от 1 до 14 лет;

лица старше 65 лет могут получать пенсию по возрасту, если отвечают требованиям.

Ранее мы рассказывали, что украинским пенсионерам объяснили, кто рискует остаться без доступа к выплатам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!