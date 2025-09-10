Не всім українцям потрібно працювати до 60 років: хто має право на дострокову пенсію

Не всі громадяни України зобов’язані працювати до 60-річного віку. Законодавство передбачає можливість дострокового виходу на пенсію для окремих категорій осіб.

Зокрема, право на пенсію у 55 років мають учасники бойових дій, працівники, зайняті на шкідливих виробництвах, а також родичі військовослужбовців, які загинули. Для реалізації цього права необхідно мати відповідний страховий стаж і надати підтверджувальні документи, повідомляє ПФУ.

Загальна пенсія за віком надається громадянам після досягнення 60-річного віку, за умови, що вони мають необхідний страховий стаж.

Для осіб, які працювали в умовах, шкідливих для здоров’я, передбачено спеціальні умови виходу на пенсію. Вони можуть оформити пенсію вже з 55 років, якщо виконуються такі критерії:

не менше 10 років трудового стажу на шкідливих виробництвах;

загальний страховий стаж становить щонайменше 25 років;

особа досягла 55-річного віку.

До Списку № 2, що охоплює професії зі шкідливими та важкими умовами праці, входять такі спеціальності: машиністи, працівники гірничої галузі, асфальтобетонники, муляри, електромонтажники, колійні монтери, бурильники, підривники та інші категорії робітників.

Підтвердження права на пенсію за пільговими умовами здійснюється на основі записів у трудовій книжці, а також через додаткові документи – уточнювальні довідки, які надаються підприємствами, установами або їхніми правонаступниками.

Варто зауважити, що у багатьох випадках трудова книжка не містить повної інформації щодо виконання робіт у шкідливих або небезпечних умовах. Через це без відповідних довідок оформити пільгову пенсію може бути неможливо.

Уточнювальна довідка повинна включати такі дані:

періоди роботи, які зараховуються до спеціального стажу;

назву професії або посади;

характер виконуваної роботи;

посилання на відповідні списки або їхні номери;

первинні документи, на підставі яких видана довідка.

Хто ще має право на достроковий вихід на пенсію

особи з гіпофізарним нанізмом (ліліпути): чоловіки з 45 років при стажі від 20 років, жінки з 40 років і стажем від 15 років;

чоловіки з 45 років при стажі від 20 років, жінки з 40 років і стажем від 15 років; незрячі та інваліди І групи з дитинства: чоловіки з 50 років при стажі від 15 років, жінки з 40 років при стажі від 10 років;

чоловіки з 50 років при стажі від 15 років, жінки з 40 років при стажі від 10 років; багатодітні матері: жінки, які виховали п’ятьох і більше дітей або дітей з інвалідністю/рідкісними захворюваннями, можуть вийти на пенсію у 50 років за стажу від 15 років;

жінки, які виховали п’ятьох і більше дітей або дітей з інвалідністю/рідкісними захворюваннями, можуть вийти на пенсію у 50 років за стажу від 15 років; учасники бойових дій (УБД): чоловіки з 55 років при стажі від 25 років, жінки з 50 років при стажі від 20 років;

чоловіки з 55 років при стажі від 25 років, жінки з 50 років при стажі від 20 років; члени сімей загиблих військовослужбовців: чоловіки з 55 років при стажі від 25 років, жінки з 50 років при стажі від 20 років, якщо не вступали у повторний шлюб;

чоловіки з 55 років при стажі від 25 років, жінки з 50 років при стажі від 20 років, якщо не вступали у повторний шлюб; особи, які потрапили під скорочення: якщо людину звільнили менш ніж за 18 місяців до досягнення пенсійного віку і не надали альтернативної роботи, вона має право на дострокове пенсійне забезпечення.

Громадяни України, які виконували роботу в особливо важких або небезпечних умовах, мають право на дострокове пенсійне забезпечення. Для безперешкодного оформлення пільгової пенсії необхідно належним чином підготувати пакет документів, що підтверджують спеціальний стаж.

