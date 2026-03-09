Чи можуть люди з 3 групою інвалідності розраховувати на знижки на комуналку

В Україні люди з інвалідністю можуть розраховувати на різні форми державної підтримки. У 2026 році для громадян із таким статусом передбачено низку соціальних гарантій і пільг, які допомагають частково компенсувати повсякденні витрати.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Чи передбачені пільги на комунальні послуги

У відомстві пояснили, що спеціальних знижок на оплату "комуналки" для людей з інвалідністю третьої групи законодавством не встановлено. Однак такі громадяни можуть оформити житлову субсидію, яка дозволяє зменшити витрати на оплату комунальних послуг.

Подати заявку на отримання субсидії можна кількома способами:

через офіційний онлайн-портал Пенсійного фонду;

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ.

У Пенсійному фонді також зазначають, що в літній період сума субсидії іноді може дорівнювати нулю. Це пояснюється значно нижчими витратами на комунальні послуги без опалення. З початком опалювального сезону виплату автоматично переглядають, і за наявності підстав її розмір збільшується.

Читайте также: У яких магазинах можна витратити гроші "зимової підтримки": оновлено перелік

Як оформити субсидію у 2026 році

Для отримання субсидії потрібно подати пакет документів, серед яких:

довідка про доходи;

документ, що посвідчує особу заявника;

заява та декларація про доходи і витрати членів домогосподарства.

Під час розрахунку допомоги враховуються доходи всіх членів сім’ї, які фактично проживають разом у домогосподарстві.

Інші пільги для людей з інвалідністю III групи

Попри відсутність спеціальних знижок на комунальні послуги, громадяни з інвалідністю третьої групи мають інші соціальні гарантії. Для тих, хто працює, передбачені такі права:

щорічна відпустка довша на два календарні дні;

працевлаштування без випробувального терміну;

можливість отримати додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 14 днів на рік;

право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 30 днів.

Крім того, держава забезпечує таких громадян пільговими умовами отримання:

технічних засобів реабілітації;

медичних виробів, зокрема зубних протезів;

крісел колісних за медичними показаннями.

Також люди з інвалідністю III групи мають право на безплатний проїзд у міському громадському транспорті (за винятком таксі та метро). Студенти з таким статусом можуть отримувати академічну стипендію в повному розмірі, а абітурієнти з високими результатами навчання мають можливість вступати до закладів освіти поза конкурсом.

Нагадаємо, ми вже писали, як докупити стаж до пенсії та коли краще це зробити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!