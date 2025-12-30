Морози до 14 градусів та штормовий вітер: прогноз погоди на Новий рік

Наприкінці року та на початку січня в Україні очікується різке похолодання через надходження нової повітряної маси арктичного походження. До країни наближається черговий холодний фронт, який принесе з собою справжню зимову погоду.

Вівторок, 30 грудня, стане перехідним періодом між відносно м’якими температурами та суттєвими морозами. У ніч на цей день температура знизиться до –2…–6 градусів, а вдень коливатиметься в межах +1…+3 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня можливі незначні опади у вигляді снігу, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Також синоптики попереджають про посилення вітру. Він матиме північно-західний та західний напрямки і буде поривчастим. У західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Чернігівщині пориви можуть досягати 15–20 метрів за секунду.

Найбільш відчутні морози прогнозуються напередодні Нового року та в перший день 2026-го. У ніч на 31 грудня та 1 січня температура повітря опускатиметься до –7…–14 градусів, а вдень становитиме –2…–7 градусів. Холод супроводжуватиметься снігом і сильним вітром, що посилюватиме відчуття морозу.

За прогнозами Наталки Діденко, поступове потепління в Україні очікується не раніше 3 січня.

