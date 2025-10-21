Може спостерігатись головний біль та слабкість: прогноз магнітних бур на 22 жовтня

У жовтневих прогнозах космічної погоди особливу увагу привертає інформація про можливі магнітні бурі — коливання магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця. 22 жовтня 2025 року очікується спокійна або помірна магнітна обстановка, без ознак серйозних бур.

Водночас навіть незначні коливання можуть вплинути на самопочуття людей, чутливих до змін погоди чи геомагнітної активності. Про це повідомляє NOAA.

Прогноз магнітної активності

Очікується, що індекс Kp, який показує рівень збурення магнітного поля, залишатиметься в межах 2–3, місцями знижується до 1,3 у більш спокійні години. Це свідчить про стабільний стан магнітосфери — без ризику виникнення бур класу G1 або вище. За українськими даними, 22 жовтня варто очікувати помірно спокійних умов, тож суттєвих геомагнітних збурень не прогнозується. Водночас експерти наголошують, що космічна погода має певну непередбачуваність, тому навіть при низькій активності можливі короткочасні коливання.

Вплив на метеозалежних людей

Хоча бурі не очікуються, метеочутливі люди можуть відчувати легкий дискомфорт — головний біль, втому, порушення сну чи коливання тиску. Такі симптоми не завжди пов’язані саме з магнітною активністю, проте фахівці радять у цей день уважніше ставитися до свого самопочуття. Якщо ви знаєте, що реагуєте на зміни погоди, корисно забезпечити собі спокійний ритм дня, достатній відпочинок і уникати перевтоми.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Як підготуватися

Навіть при спокійних прогнозах кілька простих дій допоможуть почуватися краще:

Слідкуйте за оновленнями прогнозу , адже ситуація в космосі може змінитися протягом доби.

, адже ситуація в космосі може змінитися протягом доби. Підтримуйте здоров’я: дотримуйтеся режиму сну, пийте достатньо води, зменшуйте стрес і навантаження.

Як оцінюють магнітну активність

Основним показником є індекс Kp, який вимірює рівень глобальної магнітної активності за шкалою від 0 до 9. Значення 0–2 означають спокій, 4–5 — помірну бурю, а 6 і більше — сильну. Для 22 жовтня прогнозується рівень Kp 2–3, що відповідає низькій активності без ризику для людей чи техніки.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!