Чи можна оскаржити висновок ВЛК: пояснення юриста 

У більшості випадків, отримавши висновок про повну придатність, люди замислюються: як оскаржити рішення ВЛК. Джерело: getty images

Проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) викликає різні емоції залежно від статусу особи. Військовозобов’язані часто ставляться до нього з пересторогою, адже це перший крок до можливого призову. Військовослужбовці ж, навпаки, нерідко з нетерпінням чекають ВЛК — після кількох років служби здоров’я значно погіршується, і вони потребують офіційного підтвердження стану для перегляду придатності чи звільнення.

У більшості випадків, отримавши висновок про повну придатність, люди замислюються: як оскаржити рішення ВЛК? Куди подавати скаргу? Які строки? Які документи потрібні? Чи можна оскаржити причинний зв’язок захворювання? На ці питання відповідає chernikovlaw.

1. Що таке ВЛК?

Військово-лікарська комісія (ВЛК) — це спеціальний орган, який проводить медичний огляд:

  • військовозобов’язаних, призовників, резервістів;
  • військовослужбовців;
  • курсантів військових вишів.

ВЛК бувають тимчасові (наприклад, при призовних комісіях) і постійні (штатні). За рівнем вони поділяються на:

  • позаштатні (нижчий рівень);
  • штатні (вищий рівень, контрольні);
  • Центральна ВЛК (ЦВЛК) — найвищий орган.

Окремі ВЛК існують у прикордонній службі, Нацгвардії, МВС тощо.

2. Що саме можна оскаржити в рішенні ВЛК?

Після огляду складається документ: довідка, постанова, рішення або свідоцтво про хворобу. Юридично це один і той самий висновок, але з різними назвами.

Свідоцтво про хворобу видають лише при повній або тимчасовій непридатності. У всіх інших випадках вказують:

  • придатний до служби;
  • придатний до окремих видів служби (ТЦК, частини забезпечення, навчальні заклади тощо);
  • тимчасово непридатний (з відпусткою для лікування/реабілітації);
  • придатність не визначається (відпустка за станом здоров’я).

У висновку ВЛК міститься:

  • дата огляду;
  • персональні дані;
  • склад комісії;
  • перелік встановлених захворювань;
  • правова кваліфікація (стаття та пункт Розкладу хвороб);
  • ступінь придатності;
  • причинний зв’язок захворювання з проходженням служби / участю в бойових діях.

Оскаржити можна будь-яку частину висновку:

  • наявність / відсутність захворювання;
  • ступінь / стадію хвороби;
  • причинний зв’язок;
  • правильність застосування статті / пункту Розкладу хвороб;
  • порушення процедури огляду (не призначені обов’язкові обстеження, відсутні аналізи, МРТ, КТ тощо).

3. Найпоширеніші підстави для оскарження

  • Не враховано наявне захворювання, яке впливає на придатність (наприклад, гіпертонія 2 стадії проігнорована).
  • Помилка в кваліфікації стадії / ступеня хвороби (наприклад, гонартроз 3 стадії записали як 2).
  • Неправильна стаття / пункт Розкладу хвороб (наприклад, остеохондроз кваліфікували за ст. 64 замість ст. 23, коли є радикулопатія після фізичних навантажень).
  • Помилка в причинному зв’язку (захворювання не пов’язали зі службою / бойовими діями).
  • Порушення процедури огляду (не проведені обов’язкові МРТ, КТ, ЕхоКГ, аналізи, не призначене лікування перед висновком).

4. Оскарження для військовозобов’язаних

  • Подайте заяву про незгоду з висновком ВЛК безпосередньо до тієї комісії, яка проводила огляд. Вас мають направити на контрольний огляд до обласного ТЦК.
  • Можна подати заяву одразу до обласного ТЦК — вони видадуть направлення на повторний огляд.
  • Долучіть усі медичні документи (виписки, висновки, аналізи, МРТ, КТ).
  • Опишіть, як проходив огляд, і в чому вбачаєте порушення. Якщо був примус — обов’язково вкажіть.

Важливо: за п. 72 Порядку № 560 військовозобов’язаний може подати заяву про незгоду з ВЛК без будь-яких медичних доказів чи аргументів — це достатня підстава для направлення на контрольний огляд.

5. Оскарження для військовослужбовців

Військовий подає заяву:

  • до регіональної ВЛК;
  • до Центральної ВЛК (можна одночасно або послідовно).

Заяву надсилайте поштою (цінним листом з описом вкладення) або електронною поштою з ЕЦП. Долучіть завірені копії медичних документів.

У заяві вкажіть:

  • ідентифікаційні дані (військова частина, посада, звання);
  • обставини (травми, контузії, лікування, препарати, стан здоров’я);
  • номер і дату оскаржуваного висновку ВЛК;
  • суть незгоди (порушення процедури, неправильна кваліфікація, причинний зв’язок тощо).

6. Строки оскарження

  • Досудове оскарження (до ВЛК вищого рівня) — 30 днів з моменту отримання копії висновку ВЛК.
  • Пропущений строк можна поновити за поважних причин (бойові дії, лікування, тяжкі сімейні обставини).
  • Судове оскарження — 3 або 6 місяців (залежно від використання досудового порядку).

7. Порядок оскарження: досудовий та судовий

Досудовий порядок (рекомендується починати саме з нього):

  1. Зберіть усі медичні документи.
  2. Підготуйте заяву про незгоду.
  3. Надішліть до регіональної ВЛК або ЦВЛК (поштою або ЕЦП).
  4. Контролюйте отримання та відповідь.
  5. У разі позитивної відповіді — отримайте направлення на контрольний огляд.

Термін розгляду — 1–2 місяці (враховуючи пошту та завантаженість комісій).

Судовий порядок:

  • Позов подається після досудового оскарження (або паралельно).
  • Судова практика не дуже позитивна: суди часто посилаються на відсутність у них компетенції аналізувати медичні діагнози.
  • Найбільше шансів — при доведенні порушення процедури огляду.
  • Позитивніша практика щодо причинного зв’язку — суди все частіше зобов’язують ВЛК переглядати зв’язок травм/захворювань зі службою.

8. Які бувають результати оскарження

  • Направлення на контрольний огляд (найпоширеніший результат).
  • Скасування висновку без повторного огляду.
  • Відмова в задоволенні скарги.
  • Зміна причинного зв’язку (витяг з протоколу ВЛК).

