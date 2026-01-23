МВС попередило українців про надзвичайну ситуацію в енергосистемі: скільки води та продуктів запасти та до чого готуватись
На тлі складної ситуації в енергетичній системі України Міністерство внутрішніх справ закликає громадян завчасно підготуватися до можливих тривалих перебоїв з електропостачанням і теплом. Рятувальники наголошують: у кожному домі варто мати запас найнеобхіднішого щонайменше на 3–5 днів автономного життя.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України в соцмережах.
Базовий набір для дому під час блекауту
Щоб мінімізувати ризики у разі відключень, у відомстві радять заздалегідь подбати про такі речі:
- Вода та продукти харчування. Запасіть питну й технічну воду, а також продукти тривалого зберігання, які не потребують приготування або складних умов зберігання.
- Аптечка та гігієна. Підготуйте необхідні ліки для постійного вживання, базову аптечку та засоби особистої гігієни.
- Енергія та пересування. Зарядіть повербанки, перевірте стан автомобіля й подбайте про повний бак пального.
- Домашні тварини. Забезпечте запас корму та води для улюбленців на кілька днів.
Також у МВС нагадують про "тривожну сумку" на випадок термінової евакуації або необхідності швидко спуститися до укриття. У ній мають бути документи, готівка, теплий одяг і індивідуальні засоби обігріву — грілки чи термоковдра.
Як зігрітися в холодному помешканні
Якщо зникне опалення, фахівці радять не намагатися обігріти всю квартиру, а діяти раціонально:
- Зосередьте тепло в одній, бажано найменшій, кімнаті.
- Одягайтеся шарами, щоб краще утримувати тепло тіла.
- Рухайтеся, підтримуйте легку фізичну активність і за можливості користуйтеся грілками.
Куди звертатися по допомогу
У разі відсутності зв’язку або потреби в екстреній допомозі громадяни можуть скористатися такими каналами:
- Єдиний номер екстрених служб — 112.
- Мобільний застосунок "112 Ukraine", який працює через Wi-Fi навіть без мобільної мережі.
- "Пункти незламності". Адресу найближчого пункту обігріву також можна дізнатися за номером 112.
У МВС закликають українців бути уважними до офіційних повідомлень, дотримуватися підвищених заходів безпеки, подбати про захист дітей і без нагальної потреби не перебувати на вулиці в темний час доби.
Нагадаємо, ми вже писали, який тип акумулятора обрати для будинку та квартири.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!