На Алясці через бобрів тане вічна мерзлота та вивільняються парникові гази – вчені

За результатами дослідження, опублікованого у журналі Environmental Research Letters, на Алясці боброві греблі призводять до підтоплення навколишніх земель і руйнування вічної мерзлоти, що може викликати вивільнення парникових газів.

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Американські бобри (Castor canadensis), які заселили арктичну тундру останніми десятиліттями, створюють греблі, що призводять до затоплення місцевих територій і таяння вічної мерзлоти. Цей процес сприяє вивільненню органічного вуглецю у вигляді парникових газів, таких як вуглекислий газ та метан. Збільшення викидів цих газів може призвести до подальшого потепління клімату, особливо в Арктиці, де зміни відбуваються швидше, ніж у інших регіонах планети.

Дослідники з Аляскинського університету в Фербанксі провели аналіз території північно-західної Аляски, використовуючи інфрачервоний спектрометр, щоб вивчити взаємозв'язок між бобровими ставками та викидами метану. Дослідження показало, що в області бобрових ставків було значно більше осередків викиду метану, які розташовувалися на відстані до 60 метрів від водойм. Крім того, навколо водойм, заселених бобрами, було виявлено на 51% більше осередків метану порівняно з водоймами без бобрів.

Ці результати свідчать про те, що підтоплення, спричинене діяльністю бобрів, призводить до ще більшого розтанення вічної мерзлоти. Зважаючи на те, що тварини продовжують ширитися Арктикою, це може суттєво змінити вуглецевий цикл цього вразливого району.

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