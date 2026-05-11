На які кросовери варто звернути увагу: їх радять експерти

Обрати кросовер із хорошим рівнем безпеки, сучасним оснащенням і просторим салоном за адекватну ціну сьогодні непросто. Втім, на ринку все ще є моделі, які вдало поєднують комфорт, практичність і доступність.

Експерти GoBankingRates назвали чотири кросовери 2025 року, які, на їхню думку, заслуговують на особливу увагу у своїх сегментах.

Kia Niro

Автомобільний експерт та засновник EVhype Роб Діллан вважає, що Kia Niro недооцінюють покупці. За його словами, модель вирізняється дуже економною витратою пального та продуманим інтер’єром.

Фахівець зазначив, що попри популярність великих SUV, Kia Niro залишається одним із найзручніших автомобілів для щоденного використання. Кросовер легко паркується, забезпечує комфортну їзду та коштує менше 35 тисяч доларів.

Своєю чергою власник German Car Depot Алан Гельфанд пояснив скромні продажі моделі тим, що покупцям складно визначитися між гібридною та повністю електричною версіями Kia Niro.

Volkswagen Taos

Volkswagen Taos конкурує з такими моделями, як Honda HR-V, Mazda CX-30, Subaru Crosstrek та Buick Encore GX, через що часто залишається поза увагою покупців.

Водночас, за словами Роба Діллана, цей кросовер приємно дивує комфортом у своєму класі та демонструє хорошу економічність.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner може здатися не найдоступнішим варіантом, однак це повноцінний середньорозмірний позашляховик із репутацією дуже надійного автомобіля.

Експерт визнав, що модель виглядає дещо консервативно на тлі сучасних конкурентів, але саме перевірена конструкція та витривалість роблять її привабливим вибором для багатьох водіїв.

Subaru Outback

Роб Діллан також відзначив Subaru Outback, підкресливши довговічність цієї моделі. За його словами, власники часто користуються таким кросовером роками завдяки його надійності та практичності.

Експерт наголосив, що Subaru Outback поєднує комфорт, високий рівень безпеки та впевнену поведінку на дорогах у складних погодних умовах, тому багато водіїв не поспішають змінювати цей автомобіль на інший.

