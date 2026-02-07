На які пільги та виплати мають право люди з інвалідністю 1 групи

Інвалідність — це стан здоров’я, який суттєво обмежує повсякденну діяльність людини. Залежно від ступеня тяжкості порушень присвоюють I, II або III групу. У лютому 2026 року люди з I групою інвалідності можуть розраховувати на певний гарантований мінімум пенсії та низку важливих пільг.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України у відповідь на запит Новини.LIVE.

Як формується розмір пенсії по інвалідності

Розмір пенсії залежить від групи:

I група — 100% від пенсії за віком;

— 100% від пенсії за віком; II група — 90% від пенсії за віком;

— 90% від пенсії за віком; III група — 50% від пенсії за віком.

Однак пенсія не може бути меншою за встановлений державою мінімум. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 грн — саме ця сума є нижньою межею для всіх пенсій по інвалідності.

Якщо пенсія включає надбавки, доплати чи підвищення, які залежать від прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати (наприклад, доплата за понаднормовий стаж), то з 1 січня 2026 року вони перераховуються з урахуванням нових соціальних стандартів.

Підвищені мінімальні виплати для окремих категорій

Деякі групи людей з I групою інвалідності мають право на суттєво вищі гарантовані мінімуми:

Інвалідність внаслідок війни — мінімальна пенсія становить 16 847 грн.

— мінімальна пенсія становить 16 847 грн. Учасники бойових дій — мінімум 5 528 грн.

— мінімум 5 528 грн. Інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи (з 1 березня 2025 року): I група — 9 855,71 грн; II група — 7 884,57 грн; III група — 6 077,69 грн.

(з 1 березня 2025 року): Ліквідатори аварії на ЧАЕС — якщо загальна пенсія з усіма надбавками менша за встановлений мінімум, призначається щомісячна державна адресна допомога до 17 486,60 грн (100% середньої зарплати по Україні за 2024 рік для I групи).

Основні пільги для людей з I групою інвалідності у 2026 році

Люди з I групою інвалідності мають право на широкий пакет соціальних гарантій:

Безплатні або зі знижкою 50% ліки за рецептом лікаря;

за рецептом лікаря; Безплатні протези (зубні, очні, щелепно-лицеві, слухові апарати, окуляри, ортопедичні вироби);

(зубні, очні, щелепно-лицеві, слухові апарати, окуляри, ортопедичні вироби); Засоби пересування (включаючи електроколяски та автомобілі за медичними показаннями);

(включаючи електроколяски та автомобілі за медичними показаннями); Безплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі);

у міському транспорті (крім таксі); 50% знижка на внутрішні поїздки (авто, потяг, літак, річковий транспорт) з 1 жовтня до 15 травня;

на внутрішні поїздки (авто, потяг, літак, річковий транспорт) з 1 жовтня до 15 травня; Щорічний безплатний квиток туди й назад + 50% знижка на інші поїздки для осіб з інвалідністю I групи через війну, яким більше 85 років;

+ 50% знижка на інші поїздки для осіб з інвалідністю I групи через війну, яким більше 85 років; 100% знижка на житло та комунальні послуги (в межах норм: 21 м² на людину + 10,5 м² на сім’ю) для осіб з інвалідністю I групи через бойові дії;

на житло та комунальні послуги (в межах норм: 21 м² на людину + 10,5 м² на сім’ю) для осіб з інвалідністю I групи через бойові дії; 50% знижка на ЖКП для постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Батьки дітей з інвалідністю можуть отримувати виплати на час лікування за наявності медичного висновку про необхідність постійного догляду.

