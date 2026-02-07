На які пільги та виплати мають право люди з інвалідністю 1 групи
Інвалідність — це стан здоров’я, який суттєво обмежує повсякденну діяльність людини. Залежно від ступеня тяжкості порушень присвоюють I, II або III групу. У лютому 2026 року люди з I групою інвалідності можуть розраховувати на певний гарантований мінімум пенсії та низку важливих пільг.
Як формується розмір пенсії по інвалідності
Розмір пенсії залежить від групи:
- I група — 100% від пенсії за віком;
- II група — 90% від пенсії за віком;
- III група — 50% від пенсії за віком.
Однак пенсія не може бути меншою за встановлений державою мінімум. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 грн — саме ця сума є нижньою межею для всіх пенсій по інвалідності.
Якщо пенсія включає надбавки, доплати чи підвищення, які залежать від прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати (наприклад, доплата за понаднормовий стаж), то з 1 січня 2026 року вони перераховуються з урахуванням нових соціальних стандартів.
Підвищені мінімальні виплати для окремих категорій
Деякі групи людей з I групою інвалідності мають право на суттєво вищі гарантовані мінімуми:
- Інвалідність внаслідок війни — мінімальна пенсія становить 16 847 грн.
- Учасники бойових дій — мінімум 5 528 грн.
- Інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи (з 1 березня 2025 року):
- I група — 9 855,71 грн;
- II група — 7 884,57 грн;
- III група — 6 077,69 грн.
- Ліквідатори аварії на ЧАЕС — якщо загальна пенсія з усіма надбавками менша за встановлений мінімум, призначається щомісячна державна адресна допомога до 17 486,60 грн (100% середньої зарплати по Україні за 2024 рік для I групи).
Основні пільги для людей з I групою інвалідності у 2026 році
Люди з I групою інвалідності мають право на широкий пакет соціальних гарантій:
- Безплатні або зі знижкою 50% ліки за рецептом лікаря;
- Безплатні протези (зубні, очні, щелепно-лицеві, слухові апарати, окуляри, ортопедичні вироби);
- Засоби пересування (включаючи електроколяски та автомобілі за медичними показаннями);
- Безплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі);
- 50% знижка на внутрішні поїздки (авто, потяг, літак, річковий транспорт) з 1 жовтня до 15 травня;
- Щорічний безплатний квиток туди й назад + 50% знижка на інші поїздки для осіб з інвалідністю I групи через війну, яким більше 85 років;
- 100% знижка на житло та комунальні послуги (в межах норм: 21 м² на людину + 10,5 м² на сім’ю) для осіб з інвалідністю I групи через бойові дії;
- 50% знижка на ЖКП для постраждалих від аварії на ЧАЕС.
Батьки дітей з інвалідністю можуть отримувати виплати на час лікування за наявності медичного висновку про необхідність постійного догляду.
