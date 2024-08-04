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Війна в Україні

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Ціхоцька Марія

На які пільги мають право батьки учасника бойових дій
Державне законодавство України передбачає ряд пільг для родин учасників бойових дій (УБД)

Існує суттєва відмінність між поняттями "знятий" та "виключений" з військового обліку, кожне з яких має свої особливості та наслідки. Ця різниця регламентується Законом України "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку".

Зняття з військового обліку не означає втрату статусу військовозобов'язаного. Особа все ще зобов'язана проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) та оновлювати дані в територіальному центрі комплектування (ТЦК). Це тимчасовий захід, який передбачає подальше повернення на облік.

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Натомість, "виключення з військового обліку" означає, що особа визнана непридатною до військової служби і не підлягає мобілізації. Таким особам не потрібно оновлювати дані. Однак, якщо у військово-обліковому документі відсутня відмітка про виключення, слід звернутися до ТЦК для уточнення.

Згідно із законодавством, повністю виключити з військового обліку можуть громадян України, які:

  1. Померли або визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими;
  2. Припинили громадянство України;
  3. Визнані непридатними до військової служби;
  4. Досягли граничного віку перебування в запасі.

Важливо зазначити, що при виключенні з військового обліку військово-обліковий документ не вилучається, але обов'язково повинен містити відповідну відмітку про виключення.

Розуміння цих нюансів допоможе громадянам краще орієнтуватися у своїх правах та обов'язках щодо військового обліку.

Нагадаємо, раніше UAportal назвав категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК.

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Війна в Україні