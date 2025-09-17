На яку пенсію мають право люди з інвалідністю 1 групи

Серед усіх видів пенсій за інвалідністю найважчою вважається 1 група. Люди з таким діагнозом повністю втрачають можливість самостійно себе обслуговувати й потребують постійної підтримки рідних. Держава передбачає для них фінансову допомогу — пенсію або соціальні виплати, а також низку пільг: знижки на ліки, безоплатний проїзд та інші.

У 2025 році розмір допомоги залежатиме від страхового стажу. Якщо людина має від 1 до 15 років стажу, їй нараховують пенсію у розмірі, який вона отримувала б у 60 років за віком. Для осіб з інвалідністю 1 групи виплачують 100% цієї суми, але не менше ніж 2760 гривень. Водночас необхідно періодично проходити переоцінку діагнозу — у разі її ігнорування виплати можуть призупинити. Правила нарахування допомоги пояснив Пенсійний фонд.

Для тих, хто не має необхідного стажу, передбачена соціальна допомога. Вона становить 2361 гривню для підгрупи Б та 4722 гривні для підгрупи А.

Окремо визначені виплати для військовослужбовців. Якщо інвалідність настала через війну, пенсія дорівнює 100% грошового забезпечення під час служби, але не може бути меншою за 13 604 гривні. Якщо ж діагноз не пов'язаний із бойовими діями, виплата становить 70% зарплати.

Також варто знати, що деякі категорії громадян з інвалідністю можуть отримувати дві пенсії одночасно, наприклад за інвалідністю і як опікуни непрацездатної дитини чи родича. Проте коли мова йде про одночасне право на пенсію за віком і за інвалідністю, доведеться обрати лише один варіант.

