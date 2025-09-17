На какую пенсию имеют право люди с инвалидностью 1 группы

Среди всех видов пенсий по инвалидности самой тяжелой считается 1 группа. Люди с таким диагнозом полностью упускают возможность самостоятельно себя обслуживать и нуждаются в постоянной поддержке родных. Государство предусматривает для них финансовую помощь - пенсию или социальные выплаты, а также ряд льгот: скидки на лекарства, безвозмездный проезд и другие.

В 2025 году размер пособия будет зависеть от страхового стажа. Если человек имеет от 1 до 15 лет стажа, ему начисляют пенсию в размере, который он получал бы в 60 лет по возрасту. Для лиц с инвалидностью 1 группы выплачивают 100% этой суммы, но не менее 2760 гривен. В то же время, необходимо периодически проходить переоценку диагноза — в случае ее игнорирования выплаты могут приостановить. Правила начисления помощи объяснил Пенсионный фонд.

Для тех, у кого нет необходимого стажа, предусмотрена социальная помощь. Она составляет 2361 грн для подгруппы Б и 4722 грн для подгруппы А.

Отдельно определены выплаты для военнослужащих. Если инвалидность наступила из-за войны, пенсия равна 100% денежного довольствия во время службы, но не может быть меньше 13 604 гривны. Если диагноз не связан с боевыми действиями, выплата составляет 70% зарплаты.

Также следует знать, что некоторые категории граждан с инвалидностью могут получать две пенсии одновременно, например, по инвалидности и как опекуны нетрудоспособного ребенка или родственника. Однако когда речь идет об одновременном праве на пенсию по возрасту и инвалидности, придется выбрать только один вариант.

