На них майже не доведеться витрачатись: топ авто, які не потребують дорогого обслуговування

Купівля вживаного автомобіля завжди пов’язана з ризиком додаткових витрат на ремонт. Для одних це прийнятно — особливо, якщо йдеться про старі італійські машини чи спорткари з великим пробігом.

Для інших важливо знайти модель, яка не потребує значних вкладень і зберігає репутацію надійної. Видання SlashGear склало добірку авто, що поєднують надійність і доступність обслуговування.

Серед них — Toyota Prius, яка вже давно стала вибором таксистів і міських водіїв. Хоча дизайн старших поколінь не надто приваблює, ця модель може долати сотні тисяч кілометрів без серйозних проблем. За розрахунками, витрати за 10 років становлять приблизно 184 тис. грн.

Не менш популярним є Honda Civic — легендарний седан і хетчбек із понад 12 мільйонами проданих авто у світі. Попри окремі недоліки в різних поколіннях, він стабільно зберігає статус надійного. Орієнтовні витрати на обслуговування — 234 тис. грн за десятиріччя.

У списку є й преміальний Lexus IS, який дивує тим, що не тягне за собою захмарних витрат. Середній річний бюджет на сервіс — близько 18 тис. грн, що є доволі помірним для авто цього класу.

Компактна Mazda3 приваблює дизайном і помірними витратами. Утримання коштуватиме близько 238 тис. грн за 10 років. На вторинному ринку її складніше знайти, ніж Corolla чи Civic, але саме це робить модель цікавою для тих, хто хоче вирізнятися.

Замикає п’ятірку Toyota Camry — одна з наймасовіших моделей у світі. Вона комфортна, простора й вирізняється довговічністю: витрати на обслуговування складають у середньому 16 тис. грн на рік.

