На них варто звернути увагу: топ найкращих дизельних автомобілів

У січні 2026 року український автопарк поповнився 5 тисячами легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 17 % більше, ніж за аналогічний період 2025 року

Про це свідчать свіжі дані асоціації "УкрАвтопром". Із загальної кількості 1,2 тисячі машин були новими (+33 % порівняно з минулим роком), а 3,8 тисячі — вживаними, привезеними з-за кордону (+12 %).

Найпопулярніші нові дизельні автомобілі

Лідером продажів серед нових дизельних легковиків став Renault Duster — українці придбали 316 таких кросоверів. Модель продовжує користуватися стабільним попитом завдяки практичності, надійності та адаптованості до українських реалій. Високий кліренс, витривала підвіска, економічні мотори та відносно недороге обслуговування роблять Duster одним із найрозумніших виборів у сегменті.

ТОП-5 нових дизельних легковиків січня 2026 року:

Renault Duster — 316 одиниць Toyota Land Cruiser Prado — 200 одиниць Peugeot Landtrek — 73 одиниці Volkswagen Touareg — 65 одиниць Škoda Kodiaq — 63 одиниці

Лідери серед імпортованих вживаних дизельних авто

Серед машин, привезених з-за кордону, беззаперечним фаворитом став Renault Megane — 282 зареєстровані авто за місяць. Ця модель уже давно стала класикою вторинного ринку завдяки поєднанню надійності, економічності, комфортного салону та привабливої ціни. Megane цінують за низьку вартість володіння та довговічність.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних дизельних моделей січня:

Renault Megane — 282 одиниці Nissan Qashqai — 279 одиниць Škoda Octavia — 243 одиниці Volkswagen Passat — 195 одиниць Volkswagen Golf — 159 одиниць

Дизельні автомобілі зберігають стабільний попит в Україні, особливо в сегменті кросоверів і сімейних седанів. Зростання імпорту вживаних машин на 12 % пояснюється доступними цінами на європейських аукціонах, широким вибором надійних моделей і високими витратами на нові авто. Водночас нові дизельні кросовери залишаються привабливими завдяки кращій комплектації, гарантії та адаптації до українських умов.

