На них варто звернути увагу: топ найнадійніших автомобілів

Сучасні автомобілі від південнокорейських брендів Kia та Hyundai, а також преміальні моделі Lexus і більші Honda стабільно демонструють найкращі результати під час техоглядів і потребують значно менше серйозних ремонтів, ніж середній показник по ринку.

Про це свідчать дані британських автосервісів та відгуки механіків. Генеральний директор ClickMechanic Ендрю Джервіс, спираючись на статистику своєї мережі, назвав ці марки лідерами за проходженням MOT (техогляду) з першої спроби та мінімальною кількістю критичних несправностей. Про це пише Express.

"Lexus, Kia, Hyundai та більші моделі Honda стабільно показують високий відсоток успішного проходження техогляду з першого разу і значно рідше потребують серйозного ремонту, ніж середній по ринку. Вони не застраховані від поломок, але серйозні дефекти, через які авто одразу відправляють на повторну перевірку, трапляються в них значно рідше", — зазначив Джервіс.

Ця оцінка прозвучала незабаром після того, як зірка програми Wheeler Dealers Майк Брюер також назвав Kia та Hyundai найнадійнішими брендами на британських дорогах.

"З власного досвіду продажу авто в One Automotive можу сказати: коли ми продаємо Kia, вони практично ніколи не повертаються з проблемами", — розповів Брюер.

Ведучий популярного телешоу про класичні автомобілі додав, що високу надійність демонструють не лише корейські, а й японські та нові китайські бренди, зокрема BYD.

"Kia, Hyundai, а також нові китайські компанії на кшталт BYD отримують дуже хороші відгуки щодо якості, надійності та експлуатаційних характеристик. Усі азійські, зокрема японські бренди, завжди мали чудову репутацію з погляду надійності, але й німецькі марки також залишаються сильними", — підкреслив Брюер.

За даними авторитетного британського сайту WhatCar?, Kia посідає одне з перших місць у рейтингах надійності серед масових брендів:

лише 20% власників повідомили про будь-які проблеми за останні два роки;

91% ремонтів дефектів проводилися безкоштовно в рамках гарантії.

Ключова перевага Kia — комплексна 7-річна гарантія на всі моделі (Picanto, Ceed, Niro, Sportage тощо), яка додає впевненості як при покупці нового авто, так і на вторинному ринку.

Таким чином, якщо ви шукаєте автомобіль, який рідко потребуватиме серйозного ремонту, стабільно проходитиме техогляд з першого разу та матиме низькі витрати на утримання — саме Kia, Hyundai, Lexus та більші моделі Honda зараз отримують найвищі оцінки від механіків і експертів. Ці бренди вже багато років утримують лідерство в рейтингах надійності, і 2026 рік лише підтверджує цю тенденцію.

