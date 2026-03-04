На Україну насувається чергова хвиля похолодання: коли очікувати

Березень в Україні традиційно відзначається мінливою погодою: після періодів потепління нерідко повертається холод. Цього року ситуація розвиватиметься за схожим сценарієм.

За інформацією від синоптикині Наталки Діденко, з 9 березня у більшості областей країни очікується помітне зниження температури. Винятком можуть стати західні регіони, де показники залишаться дещо вищими порівняно з іншими територіями.

Фахівчиня застерегла, що похолодання охопить практично всю Україну, окрім заходу, і для багатьох така зміна погоди може бути неприємною.

Впродовж тижня з 2 до 8 березня триватиме перехідний період від зими до весни. На початку тижня прогнозувалися холодні ночі з невеликими морозами, однак ближче до вихідних температура мала поступово підвищитися. У більшості регіонів передбачалися помірні опади.

У столиці лютий виявився холоднішим за кліматичну норму. Середньомісячна температура повітря в Києві становила -5,3 °C, що на 3 градуси нижче середніх багаторічних показників. Найхолоднішим днем стало 10 лютого, коли вранці температура знизилася до -20,2 °C. Найтепліше було 24 лютого — тоді повітря прогрілося до +6 °C. За місяць у районі проспекту Науки випало 36 мм опадів, що становить 92% від місячної норми.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде весна цього року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!