Надійні та витривалі: топ вживаних авто, на які варто звернути увагу

Купівля авто з пробігом завжди пов’язана з ризиком, але існують моделі, які вже довели свою витривалість і надійність. Експерти видання GO відібрали машини, що коштують до 800 тисяч гривень (приблизно 20 тисяч доларів) і здатні без проблем подолати понад 300 тисяч кілометрів.

Серед них — Honda Civic, яка залишається символом японської надійності та довговічності. Автоексперти пояснюють, що ця модель добре тримає ціну завдяки простоті обслуговування: достатньо регулярної заміни мастила й фільтрів. Найкращий вибір — машини 2018–2019 років із пробігом близько 100 тисяч кілометрів. Про це пише GO.

Не менш популярний Honda Accord, що поєднує в собі комфорт та якість, які перевищували рівень конкурентів ще десять років тому. Навіть автомобілі 2013 року виглядають сучасно, а завдяки доступним запчастинам і відносно недорогому ремонту ця модель залишається вигідним придбанням.

Для тих, хто потребує повного приводу, варто звернути увагу на Subaru Forester. Навіть з пробігом понад 130 тисяч кілометрів ця машина здатна ще довго служити власнику. На українському ринку можна знайти варіанти у межах зазначеного бюджету з пробігом близько 100 тисяч кілометрів, що робить Forester особливо привабливим для наших доріг.

Toyota RAV4 заслужено має імідж "невмирущого" кросовера. При правильному обслуговуванні він долає величезні відстані без серйозних проблем. У сегменті до 800 тисяч гривень найчастіше трапляються машини 2017–2018 років із пробігом від 100 до 120 тисяч кілометрів.

А для тих, хто шукає стильний седан за відносно невеликі гроші, варто придивитися до Mazda6. Це єдина модель у добірці, яку можна знайти навіть дешевше — приблизно за 15 тисяч доларів. Вона поєднує сучасний вигляд, приємну динаміку та цілком доступну ціну.

Таким чином, незалежно від того, чи потрібен автомобіль для щоденного пересування містом, сімейних поїздок або далеких подорожей, серед цих перевірених моделей легко знайти варіант, який прослужить ще багато років і не змусить витрачати значні кошти на ремонт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найнадійніші автомобілі, які можуть прослужити понад 20 років.

