Надежные и выносливые: топ подержанных авто, на которые стоит обратить внимание

Покупка авто с пробегом всегда связана с риском, но существуют модели, которые уже доказали свою выносливость и надежность. Эксперты издания GO отобрали машины, которые стоят до 800 тысяч гривен (около 20 тысяч долларов) и способны без проблем преодолеть более 300 тысяч километров.

Среди них – Honda Civic, которая остается символом японской надежности и долговечности. Автоэксперты объясняют, что эта модель хорошо держит цену благодаря простоте обслуживания: достаточно регулярной замене смазки и фильтров. Лучший выбор – машины 2018–2019 годов с пробегом около 100 тысяч километров. Об этом пишет GO.

Не менее популярен Honda Accord, сочетающий в себе комфорт и качество, превышающие уровень конкурентов еще десять лет назад. Даже автомобили 2013 года выглядят современно, а благодаря доступным запчастям и относительно недорогому ремонту эта модель остается выгодным приобретением.

Для тех, кто нуждается в полном приводе, стоит обратить внимание на Subaru Forester. Даже с пробегом более 130 тысяч километров эта машина способна еще долго служить владельцу. На украинском рынке можно найти варианты в пределах указанного бюджета с пробегом около 100 тысяч километров, что делает Forester особенно привлекательным для наших дорог.

Toyota RAV4 заслуженно имеет имидж "бессмертного" кроссовера. При правильном обслуживании он одолевает огромные расстояния без серьезных проблем. В сегменте до 800 тысяч гривен чаще всего встречаются машины 2017-2018 годов с пробегом от 100 до 120 тысяч километров.

А для ищущих стильный седан за относительно небольшие деньги стоит присмотреться к Mazda6. Это единственная модель в подборке, которую можно найти даже дешевле – примерно за 15 тысяч долларов. Она сочетает современный вид, приятную динамику и доступную цену.

Таким образом, независимо от того, нужен ли автомобиль для ежедневного передвижения по городу, семейных поездок или дальних путешествий, среди этих проверенных моделей легко найти вариант, который прослужит еще много лет и не заставит тратить значительные средства на ремонт.

