Накопичення грошей: де варто тримати фінансову подушку і яка сума буде оптимальною

Фінансова подушка безпеки – це резерв грошей, який допомагає залишатися на плаву у випадку втрати роботи або інших непередбачуваних ситуацій. Перший крок – відкладати приблизно 5% від щомісячного доходу.

З часом ці накопичення перетворяться на відчутну фінансову подушку, зазначають фахівці "Фінкульту". Вони радять накопичувати суму, яка покриває 3–6 місяців основних витрат, включно з оплатою житла, харчуванням, комунальними послугами та медичними потребами.

Такий резерв дозволяє пережити кілька місяців без доходу, не вдаючись до кредитів чи позик.

Де тримати фінансову подушку

Фахівці наголошують, що гроші повинні бути легко доступні. Резерв варто зберігати так, щоб він завжди був під рукою, а не "заморожений" у довгострокових інвестиціях.

Читайте також: Долари чи гривня: поради експерта для збереження заощаджень до кінця року

Водночас важливо подбати про безпеку коштів – оптимальним варіантом є зберігання грошей у надійному банку, що мінімізує фінансові ризики.

Найкраще розміщувати їх на депозитах або окремих рахунках у перевірених банківських установах.

Фінансову подушку безпеки варто розділити на дві частини:

"Швидкий доступ" – готівка або картковий рахунок для непередбачених дрібних витрат;

"Резерв" – депозит чи ощадний рахунок для серйозних фінансових потреб.

Раніше ми розповідали, скільки грошей потрібно на життя в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!