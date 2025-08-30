Скільки грошей потрібно на життя в Україні: експертка назвала реальні цифри

Щоб покривати основні потреби, українцю необхідно заробляти щонайменше 15–20 тисяч гривень на місяць. Менший дохід не дозволяє повністю забезпечити базові витрати.

За словами експертки з фінансової грамотності Олени Ярової, найбільше грошей сьогодні йде на продукти та оплату житла, пише сайт Новини.LIVE. "Якщо брати, наприклад, оренду квартири у столиці, то це в середньому від 10 до 15 тисяч гривень. І це значно перевищує встановлений мінімум. Навіть власне житло не знімає фінансового навантаження, адже необхідно оплачувати комуналку, купувати необхідні речі для дому чи робити невеликі ремонти", – пояснила фахівчиня.

Експертка наголосила, що за наявності дитини витрати автоматично зростають. У такому випадку, за її словами, кожен дорослий має заробляти щонайменше 20 тисяч гривень на місяць.

Водночас, щоб забезпечити середній рівень життя, українцю потрібно мати дохід від 30 тисяч гривень. Проте більшість громадян, зауважила Ярова, отримують лише 15–16 тисяч.

"Фактично це означає, що майже половина працюючих українців заробляє менше, ніж потрібно навіть для покриття базових витрат. Якщо ж урахувати інфляцію, стає зрозуміло, чому люди відчувають, що навіть при відносно непоганій зарплаті їм доводиться жити від однієї виплати до іншої", – пояснила експертка.

Вона також застерегла від кредитів у випадку нестачі коштів, адже регулярні виплати можуть стати непосильними й загнати людину в боргову пастку, вибратися з якої дуже складно.

