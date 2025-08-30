Сколько денег нужно на жизнь в Украине: эксперт назвала реальные цифры

Чтобы покрывать основные потребности, украинцу необходимо зарабатывать как минимум 15–20 тысяч гривен в месяц. Меньший доход не позволяет полностью обеспечить базовые расходы.

По словам эксперта по финансовой грамотности Елены Яровой, больше денег сегодня уходит на продукты и оплату жилья, пишет сайт Новости.LIVE. "Если брать, к примеру, аренду квартиры в столице, то это в среднем от 10 до 15 тысяч гривен. И это значительно превышает установленный минимум. Даже собственное жилье не снимает финансовую нагрузку, ведь необходимо оплачивать коммуналку, покупать необходимые вещи для дома или делать небольшие ремонты", – объяснила специалист.

Эксперт подчеркнула, что при наличии ребенка расходы автоматически растут. В таком случае, по ее словам, каждый взрослый должен зарабатывать не менее 20 тысяч гривен в месяц.

В то же время, чтобы обеспечить средний уровень жизни, украинцу нужно иметь доход от 30 тысяч гривен. Однако большинство граждан, отметила Яровая, получают всего 15-16 тысяч.

"Фактически это означает, что почти половина работающих украинцев зарабатывает меньше, чем нужно даже для покрытия базовых расходов. Если учесть инфляцию, становится понятно, почему люди чувствуют, что даже при относительно неплохой зарплате им приходится жить от одной выплаты к другой", – пояснила эксперт.

Она также предостерегла от кредитов в случае нехватки средств, ведь регулярные выплаты могут оказаться непосильными и загнать человека в долговую ловушку, выбраться из которой очень сложно.

