Порушення повітряного простору Польщі дронами рф: Туск скликає екстрене засідання уряду

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново зібрав уряд на екстрене засідання, яке відбудеться о 9-й ранку за київським часом. Крім того, глава уряду провів нараду з міністрами, відповідальними за державну безпеку.

Про це повідомив прессекретар польського уряду Адам Шлапка. Ніч на 10 вересня стала однією з найнапруженіших: Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, вибухи лунали у Львові, Києві, на Хмельниччині та Івано-Франківщині, а на Вінниччині зафіксовано влучання по промислових об’єктах.

Особливе занепокоєння викликав інцидент із перетином польського кордону ворожими об’єктами. Польські військові провели операцію з їхньої нейтралізації та застосували зброю. Дональд Туск уже поінформував генсека НАТО Марка Рютте про збиті над територією Польщі цілі. Це вперше Варшава змушена була збивати російські об’єкти безпосередньо у власному повітряному просторі.

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

