Національний кешбек: як заощадити на комуналці до 3000 гривень

Українці можуть щомісяця економити до 3000 грн на комунальних платежах завдяки державній програмі національного кешбеку. У межах ініціативи громадяни отримують 10 % повернення від витрат на товари чи послуги українських виробників.

Нарахований кешбек дозволяється використовувати виключно для оплати житлово-комунальних послуг, зокрема природного газу. Про це повідомляє пресслужба газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у Facebook.

"Для розрахунку за спожитий газ достатньо скористатися карткою національного кешбеку. Повернення нараховується за покупки вітчизняної продукції після реєстрації в програмі", — пояснює компанія.

Серед переваг: економія до 3000 грн щомісяця, цільове спрямування коштів на комуналку, простота нарахування та використання, а також підтримка національного виробника.

Щоб почати платити кешбеком за газ, потрібно оформити спеціальну картку — віртуальну в мобільному банку або фізичну у відділенні. Далі її призначають для розрахунків, купують українські товари та отримують повернення на окремий рахунок.

Оплату газу кешбеком зручно проводити через цифрові сервіси "Нафтогазу": особистий кабінет на сайті, чат-бот GASUA у Viber чи Telegram, або без реєстрації — за особовим рахунком чи адресою.

Компанія наголошує: щоб уникнути боргів під час опалювального сезону, розрахунок кешбеком важливо здійснювати до 25 числа щомісяця.

