Навзаєм, взаємно або взаімно: як правильно говорити українською

Часто можна зустріти неправильний варіант слова, яке використовують у відповідь. Команда UAportal пояснює, звідки взялася ця помилка та як правильно говорити.

У сучасній українській мові слово навзаєм часто застосовують як ввічливу відповідь на побажання. Синонімом до нього є слово взаємно. Хоча воно подібне до російського взаимно, його не вважають калькою. Проте варіант взаімно, який іноді можна почути в розмові, є помилкою, якої слід уникати.

Варто зазначити, що слово навзаєм має давньогрецьке коріння та означає взаємодію – буквально перекладається як "між собою" або "між особами".

Від цього слова також походить прикметник взаємний. Існує думка, що це слово потрапило в українську мову з польської, де wzajemny означає взаємність чи обопільність, проявлену з обох сторін.

Як правильно писати слово навзаєм

Часом трапляються помилки в написанні цього слова. Згідно зі словником, воно пишеться разом – навзаєм, тоді як варіант на взаєм є неправильним.

Які ще варіанти подяки у відповідь

Існує кілька альтернатив, які можуть замінити слова навзаєм або взаємно, проте їх доречність завжди залежить від ситуації:

Дякую, і тобі/і тебе!

Щиро вдячний/вдячна!

Щиро дякую!

Велике дякую!

Надзвичайно вдячний/вдячна!

Раніше ми розповідали, що слова "вдруг" не існує в українській мові.

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