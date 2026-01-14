Не варто на них витрачатись: топ моделей Toyota з найслабшими з двигунами

Надійність японських автомобілів часто затьмарює їхню відносно скромну динаміку — особливо коли йдеться про базові двигуни деяких популярних моделей останніх двох десятиліть. Навіть у 2026 році на ринку все ще можна зустріти машини з моторами, потужності яких не вистачає для впевненого руху в сучасних умовах: на трасі, з повним завантаженням чи при обгонах.

Про це пише американське видання Slash Gear, яке проаналізувало найяскравіші приклади "недостатньо потужних" двигунів Toyota за останні роки.

Toyota Tacoma з 2,7-літровим атмосферним мотором (до 2024 року)

До появи поточного покоління з турбодвигунами базова Tacoma оснащувалася старим 4-циліндровим агрегатом 2TR-FE потужністю 159 к.с. і крутним моментом лише 244 Нм. Такі показники більше пасували пікапам 1990-х, ніж моделі, яку продавали аж до початку 2020-х. Розгін до 100 км/год займав понад 11 секунд — значно повільніше, ніж у версії з V6. Для пікапа, який часто використовують з причепом чи вантажем, це було серйозним недоліком.

Toyota Corolla 1,8 л (2020–2022 роки)

Після переходу на платформу TNGA-C базовий седан зберіг старий двигун 2ZR-FAE потужністю 139 к.с. У парі з варіатором він показував розгін до сотні за понад 10 секунд. Тести фіксували надто гучну роботу мотора та відчутний брак динаміки для свого класу. Лише у 2023 році Toyota повністю замінила цей двигун на потужніший 2,0-літровий агрегат у всіх комплектаціях.

Компактна Toyota Prius з 1,5-літровою гібридною установкою

Гібридна система видавала сумарно лише 99 к.с. Навіть з невеликою вагою автомобіля розгін до 100 км/год тривав понад 11 секунд. Машина була ефективною в місті, але на трасі, підйомах чи при обгонах перетворювалася на справжнє випробування. Через слабкі динамічні характеристики модель повністю припинили продавати на американському ринку ще у 2019 році.

Toyota Tundra з базовим V6 (2007–2015 роки)

Друге покоління повнорозмірного пікапа асоціюється з потужними V8, але існувала й базова версія з 4,0-літровим мотором 1GR-FE потужністю 236 к.с. і крутним моментом близько 360 Нм. Для важкого пікапа таких показників виявилося замало — особливо з урахуванням очікувань покупців великих американських "траків". Двигун добре працював у легших моделях, але в Tundra він не відповідав завданню. У 2015 році цей варіант остаточно вилучили з лінійки.

Сучасна Toyota Corolla Hybrid

Навіть у 2026 році це одна з найповільніших моделей у лінійці бренду. Гібридна система на базі 1,8-літрового двигуна видає сумарно 138 к.с. Розгін до сотні займає від 9 до 10 секунд залежно від заряду батареї. Для порівняння: конкурент від Honda пропонує 200 к.с. і значно кращу динаміку. Саме тому багато експертів і покупців чекають на оновлення Corolla з потужнішим двигуном.

Toyota традиційно робить ставку на надійність, економічність і довговічність, а не на спортивні характеристики. Саме тому базові мотори в багатьох моделях залишаються "скромними" — особливо якщо порівнювати з конкурентами з Європи чи Кореї. Для щоденного використання в місті та на помірних швидкостях цього зазвичай вистачає, але на трасі чи з повним завантаженням брак потужності відчувається дуже помітно.

