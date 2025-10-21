Не варто втрачати на них кошти: топ кросоверів з найгіршими показниками надійності

Компактні кросовери залишаються одним із найпопулярніших сегментів на ринку вживаних авто. Проте приваблива ціна далеко не завжди гарантує надійність. Британське видання WhatCar оприлюднило рейтинг моделей, які у 2025 році продемонстрували найгірші показники надійності, і серед них є чимало неочікуваних імен.

Дослідження базується на опитуванні реальних власників та аналізі звітів про поломки. Це не теоретичні оцінки, а статистика реальної експлуатації — коли гарантійний термін закінчився і всі недоліки конструкції проявляються на практиці. Про це повідомляє Wheel News.

Антирейтинг надійності: хто підвів

Nissan Juke (бензиновий, від 2019 року) очолив список аутсайдерів. Власники скаржаться на проблеми з електронікою, підвіскою та відмови різних систем. Для бренду, який традиційно вважався символом надійності, це стало справжнім розчаруванням.

Не набагато краще виглядає Kia Sportage (2016–2021). Попри добру репутацію марки й семирічну гарантію, власники відзначають поломки двигунів, коробок передач і електрики. Часто дорогі ремонти потрібні вже після 80–100 тисяч кілометрів пробігу.

Mazda CX-60 (від 2022 року) — найновіший у списку, проте проблем не менше. Гібридна силова установка plug-in hybrid виявилася "сирою": користувачі фіксують програмні збої, несправності у взаємодії електромотора і ДВЗ, а також випадкові відмови систем.

Не уникнув критики й Volkswagen Tiguan — один із найпопулярніших кросоверів Європи. Його слабкі місця — дорогі турбомотори, ненадійні коробки DSG та часті електронні збої. Висока вартість обслуговування лише посилює проблему.

Справжнім сюрпризом стало потрапляння Lexus LBX (від 2023 року) до переліку. Хоча бренд десятиліттями асоціювався з бездоганною якістю, у нової моделі спостерігаються "дитячі хвороби" — технічні збої та недопрацювання, які Lexus, ймовірно, усуне в наступних випусках.

Не кращою виявилася і гібридна версія Nissan Juke (від 2022 року). Попри новітню трансмісію, вона отримала схожі зауваження щодо надійності, а ремонт гібридних компонентів виявився ще дорожчим.

Що варто знати покупцям

Потрапляння авто до антирейтингу не означає, що кожен екземпляр проблемний. Однак ризики для покупця значно зростають. Перед придбанням таких моделей експерти радять провести детальну діагностику, перевірити історію обслуговування та закласти бюджет на можливі ремонти.

А тим, хто шукає справді безпечні моделі, варто звернути увагу на японські та корейські моделі, які стабільно очолюють рейтинги надійності.

