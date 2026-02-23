Не варто витрачати кошти: топ позашляховиків, які розчарують

Позашляховики залишаються популярними завдяки своїй прохідності та універсальності — вони здатні долати складні ділянки, зокрема броди й бездоріжжя. Водночас не всі SUV однаково вдалі. Якщо раніше такі авто часто критикували за високі витрати пального, то сучасні технології частково вирішили цю проблему. Проте питання комфорту, надійності та співвідношення ціни й якості досі актуальні.

Експерти Consumer Reports проаналізували низку моделей і визначили кросовери та позашляховики, які, на їхню думку, поступаються конкурентам. Про це повідомляє SlashGear.

Jeep Grand Cherokee 2025

Jeep Grand Cherokee, за оцінками фахівців, не повністю виправдовує очікування покупців. Серед мінусів — помірна економічність і характеристики, які дозволяють конкурентам виглядати переконливіше. Як альтернативу експерти радять Honda Passport, відзначаючи його плавний хід і кращий баланс ціни та якості.

Jeep Compass 2026

Jeep Compass отримав критику за жорстку підвіску, ривки під час руху та шумний двигун. Крім того, салон називають тісним і не надто зручним, особливо для тривалих поїздок. Натомість у Consumer Reports рекомендують звернути увагу на Subaru Crosstrek. Серед його переваг — просторіший інтер’єр, комфортніша їзда, доступніша стартова ціна та система повного приводу X-Mode для кращого контролю на складних покриттях.

Alfa Romeo Tonale 2026

Alfa Romeo Tonale, на думку оглядачів, не демонструє суттєвого прогресу порівняно з попередньою версією. Інтер’єр із великою кількістю пластикових елементів виглядає менш преміально, ніж очікується від бренду. Попри потужність у 285 к.с. і повний привід, модель не повністю відповідає статусу розкішного SUV. Альтернативою називають BMW X1 — із сучаснішим салоном, турбодвигуном і загалом комфортнішими характеристиками.

Mazda CX-90 2025

За результатами опитувань, Mazda CX-90 має невисокі показники надійності, а плагін-гібридна версія показала ще слабші результати. Хоча модель має потенціал, експерти радять придивитися до Toyota Highlander Hybrid. Цей SUV пропонує просторий салон, добрий рівень комфорту та традиційну для бренду надійність.

GMC Terrain 2026

GMC Terrain вважають менш придатним для бездоріжжя або складних підйомів. Він краще підходить для міських і приміських поїздок, однак водіям, які шукають більш універсальне авто, радять розглянути Subaru Forester Hybrid з гібридною силовою установкою та 2,5-літровим двигуном потужністю 194 к.с.

Land Rover Defender 2026

Land Rover Defender приваблює впізнаваним "квадратним" дизайном і можливістю розмістити до восьми пасажирів. Проте експерти вважають, що модель уже не виглядає настільки сучасною, як її конкуренти. У якості більш актуальної альтернативи називають BMW X5, який пропонує сучасніші технології та кращий загальний баланс характеристик.

