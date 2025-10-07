Не всі про це знають: що означає жовта сітчаста стрічка на перехресті

На вулицях Києва та інших великих міст все частіше можна побачити жовті квадратні сітки на перехрестях. Це не декоративний малюнок, а офіційна дорожня розмітка 1.10.3, передбачена Правилами дорожнього руху. Її головна мета — запобігти блокуванню перехресть під час заторів і зробити рух транспорту більш впорядкованим.

Як повідомляє SUV News, закон забороняє виїжджати на ділянку з такою розміткою, якщо далі немає місця для проїзду. Якщо водій все ж заїхав у "жовту коробку" й перешкоджає іншим учасникам руху, йому загрожує штраф у розмірі 510 гривень.

Інспектори вже активно використовують системи автоматичної фіксації порушень, тому уникнути покарання стає дедалі складніше.

Автоінструктор Сергій К. пояснює: "Це правило прийшло до нас із Лондона, де воно діє вже багато років. Завдяки жовтим сіткам вдалося значно скоротити кількість аварій і конфліктних ситуацій на перехрестях".

