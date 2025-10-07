Не все об этом знают: что означает желтая сетчатая лента на перекрестке

На улицах Киева и других крупных городов все чаще можно увидеть желтые квадратные сетки на перекрестках. Это не декоративный набросок, а официальная дорожная разметка 1.10.3, предусмотренная Правилами дорожного движения. Ее главная цель — предотвратить блокировку перекрестков во время пробок и сделать движение транспорта более упорядоченным.

Как сообщает SUV News, закон запрещает выезжать на участок с такой разметкой, если дальше нет места для проезда. Если водитель все же заехал в "желтую коробку" и препятствует другим участникам движения, ему грозит штраф в размере 510 гривен.

Инспекторы уже активно используют системы автоматической фиксации нарушений, поэтому избежать наказания становится все сложнее.

Автоинструктор Сергей К. объясняет: "Это правило пришло к нам из Лондона, где оно действует уже много лет. Благодаря желтым сеткам удалось значительно сократить количество аварий и конфликтных ситуаций на перекрестках".

