Деякі супермаркети знизили ціни на ряд продуктів: де можна купити дешевше

Після новорічних свят великі супермаркети активно переписують ціни та запускають знижки, щоб стимулювати попит. Станом на неділю, В АТБ та Сільпо діють помітні акції на популярні продукти — деякі позиції подешевшали майже вдвічі.

Редакція Новини.LIVE промоніторила онлайн-каталоги мереж та зібрала найпривабливіші пропозиції.

Найбільші знижки в асортименті (до 47%)

Хамон — 89,90 грн замість 169 грн (-47%, Сільпо)

Морозиво 0,5 кг — 117,90 грн замість 217,90 грн (-45%, АТБ)

Трав'яний вітамінний чай — 69,90 грн замість 124 грн (-44%, Сільпо)

Молочний шоколад з начинкою — 39,90 грн замість 67,90 грн (-41%, АТБ)

Ікра форелі — 179 грн замість 299 грн (-40%, Сільпо)

Ковбаса — 51,90 грн замість 86,90 грн (-40%, АТБ)

Кава зернова — 899 грн замість 1499 грн (-40%, Сільпо)

Сир плавлений — 14,50 грн замість 22,90 грн (-36%, АТБ)

Сосиски — 109 грн замість 169 грн (-36%, Сільпо)

Майонез — 24,90 грн замість 38,90 грн (-35%, АТБ)

На сезонні овочі та фрукти високі відсотки знижок бувають рідко, але й тут є економія:

В АТБ:

Біла редька — 30,95 грн/кг замість 40,95 грн (-24%)

Грейпфрут — 59,95 грн/кг замість 72,95 грн (-17%)

Хурма — 89,99 грн/кг замість 99,99 грн (-10%)

Мандарини — 59,95 грн/кг замість 64,90 грн (-7%)

В Сільпо:

Помідори черрі — 66,79 грн замість 83,49 грн (-20%)

Білий виноград — 156,87 грн замість 189 грн (-17%)

Яблука — 6,70 грн замість 7,70 грн (-13%)

Груша — 7,97 грн замість 8,95 грн (-11%)

Полуниця — 55,71 грн замість 61,90 грн (-10%)

Прогноз цін на січень 2026 року

Економіст Володимир Чиж зазначив, що січень стане місяцем помітного подорожчання тепличних овочів, передусім огірків і помідорів — через завершення українського сезону та залежність від дорогого імпорту (головним чином з Туреччини). Водночас ціни на класичний борщовий набір (капуста, морква, буряк, цибуля) залишатимуться відносно стабільними щонайменше до лютого.

